Niño atrapado en máquina de peluches es rescatado por un vendedor de empanadas

Un insólito incidente sorprendió a clientes de una plaza en Santa Catarina, Nuevo León. Dorlan Alexander, un niño de 8 años, quedó atrapado dentro de una máquina de peluches. El rescate fue posible gracias a un héroe inesperado, un vendedor de empanadas. En and40 te contamos qué pasó, cómo ocurrió y qué medidas tomar en casos similares.

¿Qué pasó con Dorlan Alexander?

Dorlan Alexander disfrutaba de una tarde familiar cuando decidió probar suerte en la máquina “Muñe Locos”. El niño entró por el compartimento donde se entregan los premios y quedó atrapado sin poder salir. El hecho sucedió la noche del 25 de agosto, cerca de las 7:30 p.m., en el Bulevar Díaz Ordaz y la calle Hidalgo, colonia La Fama.

Durante 30 minutos, Dorlan Alexander sufrió calor y falta de aire, generando alarma entre los presentes. Sus padres, Karen Mirela y Omar Saldívar, pidieron ayuda desesperadamente hasta que un ciudadano intervino para salvarlo.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El pequeño fue acompañado por su abuela a la zona de juegos tras cortarse el cabello en una peluquería cercana. En un descuido, se metió en el hueco de la máquina. El cierre automático de la compuerta lo dejó atrapado.

El personal del establecimiento pidió esperar a los rescatistas, pero la urgencia hizo que Erik Antonio Valdez Villanueva, vendedor ambulante, decidiera intervenir. Con autorización de la madre, forzó la compuerta y liberó al menor ileso.

Le pregunté si quería que ayudara a su hijo y me dijo que sí, -relató Erik Valdez, que con movimientos firmes, rompió la tapa y logró sacar al niño.

A pesar de la oposición de los empleados del local, el ciudadano priorizó la seguridad del pequeño. Su acción fue reconocida por los padres y por Protección Civil, quienes confirmaron que Dorlan estaba estable tras la revisión médica.

Los peligros de las máquinas de peluches

Aunque parecen inofensivas, estas máquinas representan riesgos cuando no hay supervisión adulta. El espacio de los dispensadores es reducido, pero accesible para niños pequeños que intentan entrar.

El atrapamiento puede generar asfixia, golpes o estrés por la falta de ventilación. Por ello, especialistas recomiendan que los padres no dejen solos a los menores y que los negocios instalen medidas de seguridad adicionales.

¿Qué hacer si un niño queda atrapado en una máquina?

Si ocurre un incidente similar, lo primero es mantener la calma y notificar al personal del lugar. También es importante llamar al 911 o a Protección Civil para un rescate seguro.

Mientras llega la ayuda, los adultos deben tranquilizar al menor. Si la situación es crítica y no hay apoyo inmediato, la intervención puede ser necesaria, pero siempre con precaución y bajo la autorización de los padres. Una revisión médica posterior es clave para descartar complicaciones.

