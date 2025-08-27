Así puedes contratar el paquete de Internet de la CFE por 99 pesos

Actualmente tener internet es fundamental para mantenerte comunicado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene varios paquetes y hay uno donde pagas 99 pesos al mes y tienes WiFi, llamadas y redes sociales ilimitadas.

Los paquetes varían y se adaptan a las necesidades de los usuarios hay desde 33 pesos hasta 295 pesos, aquí te decimos en qué consiste cada uno.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Paquete de internet CFE por 99 pesos

El paquete de internet de la CFE de 99 pesos incluye:

2.3 GB best effort+ 0.7 GB a 512 kbps

Redes sociales ilimitadas

Hotspot

Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet

La vigencia del paquete es de 30 días y está disponible para eSIM o SIM electrónica.

¿Cómo saber si mi celular es compatible con el internet de la CFE?

Para conocer si tu teléfono es compatible con los servicios de la CFE debes seguir los siguientes pasos:



Ingresa al sitio web de la CFE

Da clic en la opción "¿Mi equipo es compatible?”

Te pedirá el número IMEI

Si no lo conoces marca en tu dispositivo al *#06#

Si tienes un dispositivo con doble SIM debes marcar desde la SIM 1

El IMEI tiene 14 caracteres

Al ingresarlo te mostrará la información de tu dispositivo y si es compatible con la red

Paquetes de internet de la CFE

La CFE tiene opciones de paquetes por días:

7 días

50 pesos: incluye 2.3 GB, redes sociales ilimitadas, Hotspot y llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

60 pesos: incluye 7.7 GB, redes sociales ilimitadas y llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

15 días

100 pesos: incluye 4.6 GB, redes sociales ilimitadas, Hotspot y llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

Los paquetes mensuales SIM son:

Paquete de 33 pesos al mes incluye 100 minutos de llamadas, 50 mensajes y 600 MB para redes sociales.



incluye 100 minutos de llamadas, 50 mensajes y 600 MB para redes sociales. El paquete de 120 pesos al mes incluye 5 GB, redes sociales ilimitadas, Hotspot, mensajes y llamadas ilimitadas entre líneas CFE Internet.



al mes incluye 5 GB, redes sociales ilimitadas, Hotspot, mensajes y llamadas ilimitadas entre líneas CFE Internet. Paquete de 200 pesos incluye 11.5 GB, redes sociales ilimitadas, Hotspot y mensajes y llamadas ilimitadas.



incluye 11.5 GB, redes sociales ilimitadas, Hotspot y mensajes y llamadas ilimitadas. El paquete de 230 pesos incluye 20 GB, redes sociales ilimitadas y llamadas y mensajes ilimitados.



incluye 20 GB, redes sociales ilimitadas y llamadas y mensajes ilimitados. Paquete de 295 pesos incluye 20 GB, Hotspot, mil 500 minutos de llamadas y mil mensajes

¿Cómo contratar un paquete de internet de la CFE?

El proceso para contratar un paquete es sencillo, solo debes ingresar a la página y elegir la pestaña MiFi CFE Internet Móvil, elige el paquete, ingresa el código postal, completa los datos y realiza el pago.

La contratación se puede hacer en línea y sin necesidad de intermediarios.

Robo de WiFi en México: ¿Se castiga con cárcel esta práctica? [VIDEO] El robo de WiFi en México es una práctica muy recurrente, por lo cual nació la pregunta sobre si es delito y si se puede castigar con cárcel; aquí los detalles.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.