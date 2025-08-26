¿Los tíos ya pelean por el terreno? Los descuentos del mes del testamento para heredar una propiedad

Septiembre es el mes del testamento , durante este periodo se ofrece la oportunidad a miles de mexicanos de crear testamentos, incrementando la certeza jurídica y reduciendo la posibilidad de disputas por herencias.

El “Mes del Testamento” se instauró en México en el año 2003 a través de una campaña de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Su objetivo es fomentar la cultura de la previsión y la protección del patrimonio, ofreciendo a la ciudadanía facilidades como descuentos en los costos de los testamentos y asesoría jurídica gratuita por parte de los notarios durante el mes de septiembre.

¿Qué es un testamento?

Un testamento es un documento legal y formal en el que una persona expresa su voluntad sobre cómo desea que se distribuyan sus bienes, derechos y obligaciones después de su fallecimiento.

El otorgamiento de testamento evita gastos mayores, pérdidas de tiempo y problemas en las familias. Cuando elaboramos uno heredamos también tranquilidad a nuestros seres queridos, porque cuando existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que, dicho sea de paso, es caro, tedioso y largo. Con el testamento, al fallecer el testador los bienes pasarán más fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga, protegiendo con ello el patrimonio -indica el gobierno federal.

Mes del testamento septiembre 2025

Durante esta campaña, todos los notarios del país extienden sus horarios de atención, reducen los costos hasta un 50% para otorgar testamentos y brindan asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria. Se recomienda aprovechar estos beneficios y consultar https://www.gob.mx/testamento para más información.

✍🏼 Septiembre, Mes del Testamento 2025 ya está cerca.

Prever el destino de tu patrimonio es un acto de responsabilidad y amor hacia tu familia.



Aprovecha los descuentos especiales durante este mes y asegura tranquilidad para los tuyos.



Ventajas de hacer un testamento

Realizar un testamento tiene muchas ventajas, pero que no hacerlo puede generar problemas graves para descendientes y herederos.

La gran ventaja de hacer el testamento es que yo decido a quién le quiero dejar mis cosas y cómo las quiero repartir. Si una persona no hace testamento, entonces es la ley la que decide esto. La ley dice que los llamados a heredar son los parientes más cercanos, la esposa, los hijos, los más cercanos. Pero a través de mi testamento yo puedo excluir a algunos e incluir a otros, o puedo fijar distintas proporciones -señaló Miguel Ángel Beltrán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

No hacer un testamento puede traer múltiples complicaciones. Además de que el proceso para repartir la herencia será largo y complejo, implicará costos adicionales. Pero, lo más delicado, es que al no dejar instrucciones claras, los seres queridos pueden quedar desprotegidos y enfrentar conflictos innecesarios.

Esto deriva en más problemas. Supongamos que hay una persona casada y tiene hijos. Si fallece la pareja, el hecho de no definir quiénes son los herederos puede derivar en que los padres o hermanos del difunto piensen que tienen algún derecho de pedir algo, y no es así -agregó

Si no se deja un testamento, se inicia un juicio intestamentario, que puede ser largo y costoso.

