Se paraliza avenida Gustavo Baz por volcadura de tráiler cargado de impresoras

Cientos de autos están varados en la avenida Gustavo Baz en espera de que retiren el tráiler de los carriles centrales; servicios de emergencia atienden el accidente.

Tráiler vuelca en Gustavo Baz y genera caos vial en Tlalnepantla
Hablemos Claro/Facebook
Actualizado el 27 agosto 2025 08:56hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La avenida Gustavo Baz registra caos vehicular, a la altura de Barrientos, Tlalnepantla, después de que un tráiler que transportaba impresoras volcara sobre los carriles centrales.

Debido al accidente, cientos de automovilistas permanecen varados, mientras que elementos de la policía municipal, bomberos de Tlalnepantla y Protección Civil retiran del pavimento las impresoras. Los conductores deben esperar a que la pesada unidad sea retirada con ayuda de vehículos especiales.

¿Cómo fue el accidente en la avenida Gustavo Baz?

El accidente se registró aproximadamente a las 5:30 de la mañana en dirección al municipio de Tultitlán cuando el conductor perdió el control y cayó a los carriles centrales, rumbo a Lago de Guadalupe.

Trasladan mercancía tras accidente de tráiler en Gustavo Baz

Al lugar llegaron dos unidades equipos tipo plataforma para trasladar las cajas cargadas de impresoras que quedaron sobre el pavimento y el cajón del tráiler.

¿Cómo es el tránsito vehicular en Gustavo Baz?

El tránsito vehicular se encuentra a vuelta de rueda habilitaron un carril lateral para que los automovilistas circulen en dirección a Lago Guadalupe tras el accidente, del que ninguna persona resultó lesionada.

Edomex
