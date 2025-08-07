Así es el nuevo Mapa de Movilidad del Edomex y estas son todas las líneas y transportes

En los últimos años se comenzó a implementar el plan “ Movimex ” para el Estado de México, el cual tiene el objetivo de establecer un Sistema de Movilidad justo y eficiente para los millones de habitantes del Edomex. Las obras avanzan y así comienza a verse el mapa del proyecto.

En este caso, el secretario de movilidad del Edomex, Daniel Sibaja, compartió la primera imagen del avance en los diferentes transportes y líneas que se han implementado, destacando que ahora se trata de un mismo Sistema monitoreado, organizado, integrado y vigilado.

Nuevos transportes y líneas en el Mapa de Movilidad del Edomex

El cambio de 2023 a 2025 ha sido considerable en el estado mexiquense, ya que se han añadido:



Nuevas rutas de mexibús

Nueva línea de mexicable

El Trolebús elevado

Esto marca el comienzo del proyecto, aunque la idea del gobierno actual es ampliar aún más el Sistema de Transporte de Movimex, con una conectividad entre todas las líneas que existen.

Líneas de Mexibús en el Edomex

Había 4 líneas de Mexibús en el Edomex y ya comenzó la construcción de la Línea 5, además de que también se hizo una extensión a la Línea 2



Línea 1: Ciudad Azteca - Ojo de Agua

Línea 2: Las Américas - Lechería / ampliación de Río de Los Remedios - Las Américas

Línea 3: Pantitlán - Chimalhuacán

Línea 4: Terminal UMB - La Raza

Línea 5: El Rosario - Lechería (en construcción)

Líneas de Mexicable en el Edomex

Asimismo, ya existían dos líneas de Mexicable y ya se comenzó a trabajar en la tercera:



Línea 1: Santa Clara - La Cañada

Línea 2: Hank González - Indios Verdes

Línea 3: Cuatro Caminos - Izcalli Chamapa - Lomas del Cadete

El nuevo trolebús que conecta Edomex con CDMX

Sin mencionar que ya comenzó a operar el ambicioso proyecto del trolebús elevado, que va de Santa Marta - Chalco, aunque la oobra sigue en construcción con algunas estaciones cerradas.

Así es la línea 11 del Trolebús Elevado Chalco-Santa Marta [VIDEO] El Trolebús Elevado Chalco Santa Marta conecta al Edomex con la CDMX en solo 30 minutos, evitar tráfico y hasta tiene Wifi gratis para que viajes cómodo.

