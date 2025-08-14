Reabren la estación Potrero de la Línea 3 del Metro CDMX; se normalizan traslados

Este 14 de agosto de 2025, el Metro CDMX reportó retrasos en la Línea 3 y Línea 7, así como quejas de usuarios por demoras en el Metrobús. El cierre de la estación Potrero de la Línea 3 del día de hoy, debido a trabajos de retiro de agua, complicó la movilidad pero las autoridades confirmaron que tras las labores de limpieza, la ruta se encuentra en correcto funcionamiento.

Aunque el reporte oficial marca tiempos de espera de entre 4 y 6 minutos, pasajeros aseguran que los trenes tardan más de 15 minutos en algunas estaciones.



Estado del servicio del Metro CDMX hoy

Según el reporte de las 07:00 del Sistema de Transporte Colectivo, los tiempos de espera son de 4 a 6 minutos en la mayoría de las líneas. Sin embargo, en redes sociales, usuarios reportan retrasos en Línea 3, Línea 7, Línea 8, Línea 5, Línea 9 y Línea B. Hay testimonios de trenes detenidos más de 10 minutos y estaciones saturadas.

#AvisoMetro Al momento, se reabren todos los accesos de la estación Potrero de la Línea 3, la estación se encuentra abierta y ofrece servicio con normalidad. La circulación de trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 14, 2025

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de las líneas están en operación normal: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, A, B y 12. No obstante, la percepción ciudadana difiere, pues señalan fallas en la frecuencia de paso en varias de ellas.

¿Qué pasó en la Línea 3 hoy 14 de agosto de 2025?

La estación Potrero permanece cerrada por acumulación de agua tras la lluvia. Aunque el resto de las estaciones operan, usuarios denuncian esperas de más de 20 minutos y trenes llenos desde Centro Médico hasta Universidad.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

El Metrobús no reporta afectaciones graves, pero usuarios señalan demoras en estaciones como Garibaldi de la Línea 8 y Campo Marte de la Línea 7, así como problemas de luz en Hospital Infantil La Villa de la Línea 6.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Se recomienda salir con anticipación, consultar redes sociales oficiales, considerar rutas alternas y evitar horas pico si es posible. Para trayectos largos, combinar Metro y Metrobús puede reducir tiempos.

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

Metro: Lunes a viernes 05:00-00:00, sábados 06:00-00:00, domingos y festivos 07:00-00:00

Lunes a viernes 05:00-00:00, sábados 06:00-00:00, domingos y festivos 07:00-00:00 Metrobús: Servicio diario de 04:30 a 00:00, con ligeras variaciones por línea

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Este 14 de agosto, solo la estación Potrero de la Línea 3 está cerrada por mantenimiento emergente.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La SSC-CDMX prevé concentraciones en Xochimilco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como rodadas y eventos masivos que podrían afectar vialidades como Paseo de la Reforma, Centro Histórico y zonas cercanas al Zócalo.

