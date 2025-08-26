Ahorra más de 3 mil pesos y deja tu coche en casa si tiene el engomado que no circula hoy martes 26 de agosto

El programa Hoy No Circula se mantiene activo este martes 26 de agosto, por lo que es importante que dejes tu auto en casa si tiene el engomado rosa, para evitar multas de más de 3 mil pesos que pueden afectar tu bolsillo.

La restricción vehicular hoy 26 de agosto aplica de manera obligatoria para los autos con engomado rosa, cuya terminación de placa sea 7 u 8 y que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Así funciona el hoy no circula en CDMX y Edomex

Las consecuencias de no acatar esta medida van más allá de un simple llamado de atención. Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), la sanción por circular en un día restringido puede variar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en una multa que va de los $2,075 pesos a los $3,113 pesos.

Esta sanción significa un fuerte golpe al bolsillo de muchos automovilistas, especialmente en un contexto de constantes gastos como es el regreso a clases 2025 .

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/JyhYedli89 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 24, 2025

¿Por qué ahorras al dejar el auto en casa?

El ahorro no es solo en multas durante el Hoy No Circula. Dejar el auto en casa fomenta el uso de alternativas de transporte que pueden generar un ahorro significativo en combustible y estacionamiento.

Al optar por el transporte público, como el Metro CDMX , el Metrobús o el RTP, puedes reducir drásticamente estos gastos. Además de evitar los costos de estacionamiento en zonas céntricas, también reduces el desgaste de tu vehículo, lo que se traduce incluso en menos visitas al taller mecánico a largo plazo.

¿Cómo impacta el programa Hoy No Circula en el medio ambiente?

Más allá del beneficio económico, el programa Hoy No Circula tiene un impacto directo y positivo en el medio ambiente. El objetivo de este programa que aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y 48 municipios del Edomex es la reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas PM2.5. Al dejar el coche en casa, no solo proteges tu economía, sino que también participas en un esfuerzo por construir una ciudad más limpia y saludable para todos.

Recuerda si tu auto tiene el engomado rosa y tu placa termina en 7 u 8, utiliza el transporte público o comparte un viaje con un amigo para evitar sanciones hoy martes 26 de agosto.

