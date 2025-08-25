Metro CDMX despierta con marcha lenta por fuertes lluvias hoy en líneas 2, 3, 8 y 12

Tláloc nuevamente afecta el servicio del Metro CDMX hoy 25 de agosto con lluvias fuertes, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, por lo que la marcha de los convoys es lenta en cuatro líneas, que son la 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña; la 3, de Indios Verdes a Universidad; la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917 y la 12, de Tláhuac a Mixcoac.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2025

¿Cuáles son las estaciones más afectadas del Metro CDMX hoy?

Línea 2

Cuatro Caminos

Tacuba

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

Chabacano

Ermita

Tasqueña

Línea 3

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Guerrero

Hidalgo

Centro Médico

Zapata

Universidad

Línea 8

Garibaldi

Bellas Artes

Salto del Agua

Chabacano

Santa Anita

Iztapalapa

Cerro de la Estrella

Constitución de 1917

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

El servicio del Metro CDMX informó que los retrasos en la Línea B , que va de Buenavista a Ciudad Azteca, se deben a que se realizan maniobras para rescatar a un perrito, sin embargo, en breve se normalizará la circulación. Según los usuarios, los tiempos de espera alcanzan hasta los 40 minutos.

Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2025

¿Cuál es el avance del Metrobús hoy 25 de agosto?

El servicio del Metrobús CDMX hoy informó que se registra precipitación pluvial en toda la Línea 1, lo que provoca avance lento en la ruta.

⚠️AVISO L1



1⃣Toma en cuenta, por precipitación pluvial.🌧️

Retraso en el servicio en toda la línea.

(Actualización 5:35 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 25, 2025

