Metro CDMX despierta con marcha lenta por fuertes lluvias hoy en líneas 2, 3, 8 y 12

Cuatro líneas del Metro CDMX hoy 25 de agosto implementan marcha de seguridad por presencia de lluvia; estas son las estaciones más afectadas.

Retrasos en las líneas 2, 3, 8 y 12 del Metro CDMX hoy 25 de agosto por lluvia
@NeoYuno1912/X
Actualizado el 25 agosto 2025 07:23hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Tláloc nuevamente afecta el servicio del Metro CDMX hoy 25 de agosto con lluvias fuertes, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, por lo que la marcha de los convoys es lenta en cuatro líneas, que son la 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña; la 3, de Indios Verdes a Universidad; la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917 y la 12, de Tláhuac a Mixcoac.

¿Cuáles son las estaciones más afectadas del Metro CDMX hoy?

Línea 2

  • Cuatro Caminos
  • Tacuba
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Pino Suárez
  • Chabacano
  • Ermita
  • Tasqueña

Línea 3

  • Indios Verdes
  • Deportivo 18 de Marzo
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Centro Médico
  • Zapata
  • Universidad

Línea 8

  • Garibaldi
  • Bellas Artes
  • Salto del Agua
  • Chabacano
  • Santa Anita
  • Iztapalapa
  • Cerro de la Estrella
  • Constitución de 1917

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

El servicio del Metro CDMX informó que los retrasos en la Línea B , que va de Buenavista a Ciudad Azteca, se deben a que se realizan maniobras para rescatar a un perrito, sin embargo, en breve se normalizará la circulación. Según los usuarios, los tiempos de espera alcanzan hasta los 40 minutos.

¿Cuál es el avance del Metrobús hoy 25 de agosto?

El servicio del Metrobús CDMX hoy informó que se registra precipitación pluvial en toda la Línea 1, lo que provoca avance lento en la ruta.

Metro CDMX
