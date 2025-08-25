Metro CDMX despierta con marcha lenta por fuertes lluvias hoy en líneas 2, 3, 8 y 12
Cuatro líneas del Metro CDMX hoy 25 de agosto implementan marcha de seguridad por presencia de lluvia; estas son las estaciones más afectadas.
Tláloc nuevamente afecta el servicio del Metro CDMX hoy 25 de agosto con lluvias fuertes, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, por lo que la marcha de los convoys es lenta en cuatro líneas, que son la 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña; la 3, de Indios Verdes a Universidad; la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917 y la 12, de Tláhuac a Mixcoac.
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2025
¿Cuáles son las estaciones más afectadas del Metro CDMX hoy?
Línea 2
- Cuatro Caminos
- Tacuba
- Hidalgo
- Bellas Artes
- Pino Suárez
- Chabacano
- Ermita
- Tasqueña
Línea 3
- Indios Verdes
- Deportivo 18 de Marzo
- Guerrero
- Hidalgo
- Centro Médico
- Zapata
- Universidad
Línea 8
- Garibaldi
- Bellas Artes
- Salto del Agua
- Chabacano
- Santa Anita
- Iztapalapa
- Cerro de la Estrella
- Constitución de 1917
¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?
El servicio del Metro CDMX informó que los retrasos en la Línea B , que va de Buenavista a Ciudad Azteca, se deben a que se realizan maniobras para rescatar a un perrito, sin embargo, en breve se normalizará la circulación. Según los usuarios, los tiempos de espera alcanzan hasta los 40 minutos.
Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2025
¿Cuál es el avance del Metrobús hoy 25 de agosto?
El servicio del Metrobús CDMX hoy informó que se registra precipitación pluvial en toda la Línea 1, lo que provoca avance lento en la ruta.
⚠️AVISO L1— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 25, 2025
1⃣Toma en cuenta, por precipitación pluvial.🌧️
Retraso en el servicio en toda la línea.
(Actualización 5:35 h).
Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX
