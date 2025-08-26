Jóvenes se intoxican en evento privado de San Martín Texmelucan, Puebla

Varios jóvenes resultaron intoxicados en el Complejo Cultural de San Martín Texmelucan, Puebla, después de que un generador de energía eléctrica a base de gasolina fallara y comenzara a emitir humo.

Fueron por lo menos 30 asistentes, en su mayoría jóvenes, quienes presentaron problemas para respirar luego de la inhalación de humo generado por una planta de energía eléctrica. Manifestaron mareos y confusión, sin embargo no requirieron traslado hospitalario.

Menores resultaron intoxicados en un evento privado en San Martín Texmelucan, debido al humo de un generador. 🚨🔴 https://t.co/wl7Q4Wq6b0 pic.twitter.com/T8JabCbZhv — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 25, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo ocurrieron los hechos en San Martín Texmelucan?

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 24 de agosto después de que el humo del generador rápidamente se dispersara por el Complejo Cultural. Al ver el humo saliendo del lugar vecinos llamaron a los servicios de emergencia y rápidamente llegaron bomberos, elementos de Protección Civil y paramédicos.

¿Qué dijo el Gobierno de Puebla por los jóvenes intoxicados?

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan señaló que el Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil (CIGRPC), aplicará una sanción al organizador del evento tras detectar omisión en materia de seguridad durante el evento.

Destacó que el organizador del evento nunca notificó al personal del Centro Integral de Riesgos y Protección Civil ni a la Dirección de Turismo y Cultural, el uso e ingreso de dicho generador.

Reportan estudiantes intoxicados en Tehuacán, Puebla [VIDEO] Se informó que al menos 8 estudiantes en una secundaria de Tehuacán, Puebla, resultaron intoxicados luego de que uno de los alumnos llevara una sustancia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano

