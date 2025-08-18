OJO: Habrá nueva fecha de registro para la tarjeta de uniformes y útiles escolares 2025

¿Te quedaste sin tu tarjeta de uniformes y útiles escolares? El ciclo escolar 2025-2026 está a punto de comenzar, por lo que padres de familia ya planean la compra de la lista de útiles proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No obstante, hubo padres de familia que no lograron recoger la tarjeta con el apoyo económico para estudiantes de secundaria. Si es tu caso te contamos los detalles del próximo registro.

¿Cuánto da la tarjeta de útiles y uniformes escolares?

Para este regreso a clases 2025, el Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) otorgó a los estudiantes de secundaria una beca extra, pues además del monto de la beca Rita Cetina , también obtendrán una tarjeta con crédito para la compra de útiles escolares. Durante el ciclo escolar 2025-2026, los montos que se le otrorgarán a los alumnos de los distintos niveles de educación básica son los siguientes:



Alumnos de preescolar: $970 pesos

Alumnos de primaria: $1,100 pesos

Alumnos de secundaria: $1,180 pesos

Esta semana entregamos tarjetas para uniformes y útiles escolares a jóvenes de educación básica en la Ciudad de México en asambleas magnánimas. pic.twitter.com/Hg1f6HUGaz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 17, 2025

No obstante, el registro para este apoyo para estudiantes estaba abierto hasta el 30 de junio pasado. La entrega de tarjetas para uniformes y útiles escolares se realizó del 13 al 16 de agosto de 2025. Sin embargo, algunos padres de familia no pudieron ir a recoger la tarjeta de sus hijos. Mientras que otros no realizaron a tiempo su registro.

Ante está situación, el Fibien informó que pronto se abrirá una nueva fecha de registro para que todos los alumnos de secundaria reciban los recursos para la compra de uniformes y útiles escolares.

Aunque las autoridades del Fibien no especificaron una fecha, sí pidieron a los padres de familia estar atentos para una nueva etapa de registro para obtener la tarjeta de uniformes y útiles escolares , que se espera que suceda a principios de septiembre.

¿Cómo activar la tarjeta de útiles y uniformes 2025?

Para activar la tarjeta de uniformes y útiles escolares 2025, los alumnos de secundaria o padres de familia deberán descargar la app Obtén Más. Después, deberás seguir estos sencillos pasos:



Descarga la app de Obtén Más en estos enlaces: Android iOS

en estos enlaces: Entra con el correo del tutor con el que hiciste el registro en el programa Mi Beca Para Empezar.

Escribe la contraseña que te llegó a ese correo cuando hiciste el registro.

Selecciona la tarjeta digital del beneficiario que deseas vincular y da clic en “activar”.

que deseas vincular y da clic en “activar”. Crea un NIP y guárdalo porque solo con él podrás realizar las compras.

y guárdalo porque solo con él podrás realizar las compras. Selecciona la opción “activar tarjeta física” y escribe los 16 dígitos del plástico.

y escribe los 16 dígitos del plástico. Verifica que los datos de tu tarjeta sean correctos y listo.

