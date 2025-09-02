El poderoso abono casero que hará que tus plantas exploten de flores según jardineros expertos

El arroz es uno de los ingredientes de cocina que tienen más beneficios para las plantas, por lo que tú misma puedes crear en casa un fertilizante casero que ayudará a tus plantas a explotar de flores.

¿Te gustaría tener un jardín colorido en agosto? Pues, aunque no lo creas, no es necesario que gastes grandes cantidades de dinero para que tus plantas se llenen de flores en cualquier época del año, pues en casa cuentas con un ingrediente de cocina ideal para elaborar el mejor abono casero de floración. Te contamos cómo prepararlo.

¿Cuál es el mejor abono casero para las plantas?

De acuerdo con jardineros expertos de Huerto Adictos, el arroz es un ingrediente de cocina que funciona como un poderoso abono para tus plantas , pues es rico en nutrientes esenciales que estimulan el crecimiento de raíces y tallos fuertes, para después explotar de flores.

Sin embargo, es mejor usar harina de arroz que el arroz en grano, pues los jardineros profesionales explican que esta presentación ayuda a la rápida absorción de los nutrientes en el sustrato de la planta. Lo que a su vez ayuda a que la planta pueda nutrirse con facilidad.

YouTube: Huerto Adictos Usa harina de arroz para crear el mejor abono casero para plantas.

Tips de jardineros expertos para hacer tu propio abono casero con harina de arroz

No necesitas ser un jardinero experto para cuidar de tus plantas y proporcionarles los nutrientes necesarios para su sano crecimiento, lo único que debes hacer es seguir los consejos de los profesionales y preparar tu propio fertilizante natural . Sigue estos sencillos pasos:

Coloca una tacita de arroz en la trituradora y muele hasta obtener harina de arroz

Ahora, coloca una cucharadita de harina de arroz en un litro de agua tibia

en un litro de agua tibia Agita vigorosamente y deja reposar este fertilizante líquido casero por 10 minutos

por 10 minutos Aplica en el sustrato de la planta una vez cada 15 días

Recuerda que puedes usar este poderoso abono casero de floración, tanto en plantas de exterior como plantas de interior , incluso en árboles frutales.

YouTube Huerto Adictos Haz un fertilizante natural con harina de arroz.

Beneficios del arroz para las plantas

Los jardineros expertos recomiendan el uso de abono para plantas hecho con harina de arroz pues se trata de un ingrediente de cocina repleto de carbohidratos, aminoácidos, almidón y sobre todo minerales esenciales para la salud y el crecimiento de las plantas como son: fósforo, potasio y el hierro.

El potasio ayuda a regular el agua y los nutrientes dentro de la planta, fortaleciéndola para que sea más resistente a la sequía y a las enfermedades. El fósforo es el “motor de energía” de la planta, es esencial para el crecimiento de las raíces, flores , semillas y frutos. Por último, el hierro es fundamental para la síntesis de clorofila, lo que permite a la planta realizar la fotosíntesis y mantener sus hojas de un color verde exuberante.

Así que ya lo sabes, si quieres tener plantas llenas de flores en agosto o en cualquier época del año, sigue los consejos de jardineros profesionales y prepara tu propio abono casero hecho con harina de arroz.

