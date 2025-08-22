Carne y limón por las nubes: Lista de alimentos y servicios que subieron de precio por la inflación

La inflación en México afecta directamente en la mesa de los hogares pues alimentos como el limón , la carne de res, entre otros aumentaron de precio durante agosto de 2025, según el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que el INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman la canasta de bienes y servicios del país y afecta directamente en el precio de alimentos, productos y servicios.

Lista de alimentos y productos que subieron de precio

Las frutas, verduras y productos que subieron de precio por la inflación son:

Chile serrano: 12.87%

Limón: 5.93%

Tomate verde: 3.98%

Cremas para la piel: 1.45%

Universidad: 1.11%

Detergentes: 0.89%

Papel higiénico y pañuelos desechables: 0.66%

Carne de res: 0.50%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.38%

Vivienda propia: 0.14%

¿Qué productos y servicios bajaron de precio por la inflación?

Por otro lado, los alimentos y servicios que bajaron de precio son:

Chayote: -13.10%

Cine: -10.01%

Jitomate: -8.78%

Transporte aéreo: -8.42%

Plátanos: -4.15%

Pollo: -2.47%

Huevo: -1.30%

Crema y productos para higiene dental: -1.10%

Suavizantes y limpiadores: -1.05%

Automóviles: -023%

¿Cómo se ubica la inflación en México?

De acuerdo con el informe en la primera quincena de agosto de 2025 el INPC disminuyó 0.02% y la inflación general anual se ubicó en 3.49%.

El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.09%. Los precios de las mercancías subieron 0.09% y los de los servicios 0.10%.

Mientras que el índice de precios no subyacente disminuyó 0.41% y los precios de las frutas y verduras cayeron 1.19%; los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.04%.

En la primera quincena de agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 140.800 y representó una disminución de 0.02% respecto a la quincena previa

¿Cómo afecta la inflación?

La inflación es una subida generalizada en los precios de bienes y servicios, en México se mide a través del INPC y las causas son:

Elevación en la demanda de un producto o servicio

Aumento en el precio de las materias primas

Incremento en la base monetaria

Esto tiene diversas consecuencias en las finanzas de las personas y de las empresas, por ejemplo:

Los jubilados reciben prestaciones que no suben al mismo tiempo que el nivel de los precios

El poder adquisitivo de las personas baja

Las empresas pueden tener ventas muy bajas al aumentar los precios

Las inversiones de las personas corren riesgo de perder valor por la volatilidad

