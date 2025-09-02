Última oportunidad para entrar a la UNAM: Convocatoria SUAyED para licenciatura abierta y a distancia

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) publicó su convocatoria para ingresar a una licenciatura abierta y a distancia con su famoso sistema SUAyED. Si te interesa, toma tu tiempo para conocer los detalles y no olvides que el registro se abre el 11 de septiembre y termina el 19 del mismo mes.

El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM comenzará con su proceso de selección para que los estudiantes puedan comenzar a principios del 2026. Se necesita presentar un examen de admisión y también cumplir con algunos requisitos.

Convocatoria SUAyED de la UNAM 2025, requisitos y condiciones

La UNAM explica que este es el Concurso de Selección de Noviembre 2025, en el que los trámites comenzarán a partir de septiembre. Todas las personas interesadas en estudiar una licenciatura a distancia, deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Leer por completo la convocatoria oficial y aceptar sus términos y condiciones

Registrarse en las fechas establecidas (del 11 al 19 de septiembre)

Descargar el Navegador Seguro: “Lockdown Browser” para realizar el examen

Contar con cámara web y micrófono funcionales

Revisar si la carrera que solicitan no tiene prerrequisitos o es de ingreso indirecto

Haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0

Fechas clave para entrar a la UNAM en sistema SUAyED 2025

Y ahora debes estar muy atento, ya que hay fechas clave en todo este proceso que no puedes dejar pasar, porque de lo contrario, quedarías eliminado el proceso de selección de manera automática:



1 de septiembre: Publicación de la convocatoria oficial

11 al 19 de septiembre: Llenar el formato de registro

11 al 22 de septiembre: Pagar por el derecho a examen

12 al 23 de septiembre: Imprimir cita para acudir a toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital

17 de septiembre: Publicación de la guía para el examen

20 al 24 de octubre: Imprimir cita para saber hacer el examen en línea

28 al 31 de octubre: Descargar el navegador seguro Lockdown Browser y realizar prueba de práctica

3 al 7 de noviembre: Hacer el simulador de examen

5 al 9 de noviembre: Aplicación del examen oficial en línea

Y listo, si conseguiste el puntaje necesario para poder ingresar a la carrera, deberás hacer los siguientes pasos para confirmar tu lugar en la UNAM.

Fecha en la que publican los resultados de licenciatura UNAM en sistema SUAyED

Los resultados saldrán el 4 de diciembre, día clave para que los miles de aspirantes puedan darse cuenta si consiguieron un lugar o no.

En caso de ser de los aspirantes seleccionados, deberás seguir con el proceso en las siguientes fechas:



4 al 5 de noviembre: Examen diagnóstico de inglés en línea

4 al 5 de noviembre: Examen médico automatizado

11 al 23 de enero: Entrega de documentación de ingreso (para aspirantes que ya son de la UNAM

20 al 28 de enero: Entrega de documentos de ingreso (para aspirantes que ingresan por primera vez a la UNAM)

20 al 23 de enero: Entrega de documentos originales

26 al 30 de enero: Inscripción a planteles

3 de febrero: Inicio del ciclo escolar

