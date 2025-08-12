Cierre autopista Cuernavaca–Acapulco hoy: Horarios y tramos cerrados esta noche del 12 de agosto 2025

¡Atención automovilista! Si planeas usar la autopista Cuernavaca–Acapulco hoy, te informamos que hay un cierre que afecta la circulación en ambos sentidos. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dio a conocer que el bloqueo de esta importante vialidad se debe a trabajos de mantenimiento.

¿Qué tramo de la autopista Cuernavaca–Acapulco está afectada por un cierre hoy 12 de agosto?

Del 10 al 14 de agosto de 2025, CAPUFE, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), estarán realizando trabajos de mantenimiento en la autopista Cuernavaca–Acapulco. Estas labores se llevan a cabo en ambos sentidos de la vía, específicamente en el kilómetro 99, a la altura del entronque conocido como “Brisas”.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #CuernavacaAcapulco. Se realizarán trabajos de mantenimiento en gazas del entronque Brisas. pic.twitter.com/4XcSwc4OOI — CAPUFE (@CAPUFE) August 7, 2025

Horario de cierre de la autopista Cuernavaca–Acapulco hoy

Para minimizar afectaciones a los usuarios, los cierres son nocturnos, con un horario de 22:00 a 06:00 horas. Durante estas horas, la circulación será desviada parcialmente conforme avance la reparación.

Los cierres nocturnos se efectúan de domingo a jueves con el objetivo de impactar lo menos posible en las horas de mayor demanda vial, como las mañanas y tardes.

Las autoridades exhortan a los conductores a planificar sus traslados con anticipación, evitar circular en el horario del cierre, y mantenerse informados a través de canales oficiales. El cierre forma parte de un programa de mantenimiento programado para garantizar la seguridad y el buen estado de esta importante vía.

“Se recomienda prever sus tiempos de traslado, manejar con precaución, disminuir la velocidad antes de llegar a la zona de reparación, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario”, indicó.

Finalmente, Capufe precisó que cualquier eventualidad o información adicional, los conductores pueden comunicarse al número de atención ciudadana 074 o consultar las actualizaciones a través de la cuenta oficial de X de @CAPUFE.

