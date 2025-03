VIDEO: Joven escala balcón y encuentra el cuerpo de su hermana en departamento en Chile

Un video que se viralizó en TikTok causó conmoción entre los usuarios, pues un ciudadano chileno logró captar en un clip un momento verdaderamente desgarrador. El clip muestra a una joven venezolana que tras escalar por los balcones de un edificio alcanzó a ver el cuerpo de su hermana menor, dentro de uno de los departamentos.

La historia rápidamente se viralizó y creció la preocupación, luego de que se dio a conocer que la mujer hallada en el departamento era Sarais González, una joven de 22 años que había viajado a Chile para encontrarse con su novio. Te contamos los detalles.

Circula en TikTok video que muestra el momento en el que encuentran a joven desaparecida en Chile

A través de redes sociales se viralizó un angustiante video en el que se puede ver a una joven colgada del barandal de un balcón de un departamento en Temuco, Chile. Al momento de llegar a uno de los departamentos donde Sarais González vivía con su pareja, la joven comienza a gritar de manera desgarradora, llamando la atención de los vecinos.

Uno de los videos más difíciles de ver.



Cuiden a sus hijas. Cuiden con quien hablan, estén cerca, bríndenles confianza. El mundo está plagado de seres humanos que se comportan como animales.



La mujer que grita acaba de encontrar a su hermana, una chica venezolana de 23 años…

Lo que sucedía es que la joven alcanzó a ver el cuerpo sin vida de su hermana menor, quien presuntamente habría sido asesinada por su pareja, Jason Barrio, un joven también de nacionalidad venezolana.

¿Qué le pasó a Sarais González?

Según información preliminar, Sarais González habría viajado a Temuco, Chile, para reunirse con su novio. Sin embargo, tras su llegada, la chica no volvió a comunicarse con su familia. Luego de una semana desaparecida, los familiares de Sarais habrían dado aviso a las autoridades chilenas; no obstante, no obtuvieron respuesta.

Por esta razón, la hermana mayor de Sarais se trasladó a Temuco para buscar a su hermana. Al no obtener ayuda de los carabineros chilenos. La hermana mayor de Sarais escaló los balcones del edificio hasta el departamento de su cuñado, donde halló el cuerpo de su hermana.

Imagínate que tu hermana de 23 años va a visitar a su novio a otra ciudad, en cuanto llega, tú y toda tu familia pierden toda comunicación con ella durante 7 días.

Asustados interponen una denuncia por desaparición pero no se quedan esperando, se van a buscar a tu hermana en su… pic.twitter.com/ePAeAuvXGh — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) March 2, 2025

Según las autoridades locales, el cuerpo de Sarais González presentaba múltiples heridas cortopunzantes y un avanzado estado de descomposición. Por su parte, el fiscal de Temuco, Juan Pablo Salas, dio a conocer que existen antecedentes de participación de terceras personas. El caso de Sarais González que se viralizó en redes sociales se maneja como feminicidio, pues se sospecha de la participación de su pareja. Al momento del descubrimiento, Jason Barrio no se encontraba en el departamento, porque estaba detenido por otro delito. Por el momento, la investigación sigue en curso.