Tren Suburbano tendrá cambios en el servicio por obras para su llegada al AIFA

Desde hace meses se hizo oficial que el Tren Suburbano tendría una importante extensión en su servicio y llegaría hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), algo que está cada vez más cerca. Es por eso que tendrá modificaciones en su servicio este 22 y 23 de agosto, con variaciones en la frecuencia de los trenes.

Las autoridades del Tren Suburbano informaron a través de sus redes sociales que durante este viernes 22 y sábado 23 se realizarían trabajos de conexión de vías con el nuevo tramo que irá al AIFA, por lo que ahora utilizarán trenes dobles para que las variaciones en la frecuencia no afecten a los usuarios.

¿Cómo será el cambio en el servicio del Tren Suburbano?

Se trata de una medida en la que los trenes ya no pasarán con la misma frecuencia que lo hacen normalmente, pero que buscarán solucionar enviando trenes dobles durante los días mencionados.

Es por eso que los miles de usuarios que utilizan el Tren Suburbano todos los días deben tener un poco más de paciencia, ya que, aunque las estaciones se llenen mucho, dos unidades pasarán seguidas para evitar enormes aglomeraciones, sobre todo en horas pico.

Nuevas estaciones del Tren Suburbano para llegar al AIFA

Hasta ahora, el nombre de algunas de las nuevas estaciones que se han construido para que el Tren Suburbano pueda llegar al AIFA son:



Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan

Santa Lucía

Ahora este transporte recorrerá los municipios de Cuautitlán, Tultepec, Nextlalpan, Jaltocan y Zumpango, con amplias posibilidades de extenderse hasta Pachuca y afianzarse como una red principal de movimiento entre la capital del país, el Estado de México e Hidalgo.

¿Cuándo estaría listo el Tren Suburbano al AIFA?

El trabajo para ampliar el recorrido del Suburbano se ha retrasado, sin embargo, se estima que el servicio pueda comenzar entre noviembre y diciembre de este 2025, según el Gobierno Federal.

Es por eso que las afectaciones en el servicio ordinario del Tren Suburbano han comenzado, ya que la inauguración del tramo al AIFA se encuentra más cerca que nunca, con miras que pueda operar totalmente antes de la Copa del Mundo del 2026.

