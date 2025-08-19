Martes de frescura Walmart hoy 19 de agosto en el área de frutas y verduras

Para que la quincena de los mexicanos dure mucho más, Walmart llega hoy 19 de agosto con increíbles promociones en frutas y verduras este Martes de Frescura , donde la despensa sale a mitad de precio. De esta manera, los clientes ahorran y se alimentan sanamente.

Durante las vacaciones de verano los niños y jóvenes suelen comer más en casa, es por ello que es mejor que encuentren en el refrigerador y alacena alimentos saludables y ricos en nutrientes.

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Las frutas de temporada las puedes hallar en el Martes de Frescura de Walmart y son buenas para el desayuno y hacerla en coctel para los más pequeños de la casa.

Papaya maradol: 32.90 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Manzana gala: 40.00 pesos el kilo

Melón chino: 16.90 pesos el kilo

Manzana red delicius: 29.90 pesos el kilo

Perón golden en bolsa: 37.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 16.90 pesos el kilo

Pera de anjou: 64.00 pesos el kilo

Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo

Sandía roja: 9.90 pesos el kilo

Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo

Mango ataulfo: 39.50 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 49.90 el kilo

Durazno amarillo importado: 49.90 pesos el kilo

¿Cuáles son las verduras que están en oferta este Martes de frescura Walmart?

Las verduras que están en oferta son las siguientes:



Pepino: 19.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 38.90 pesos el kilo

Tomate saladet: 19.90 pesos el kilo

Papa blanca alfa: 19.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 25.50 pesos el kilo

Cebolla blanca: 19.90 pesos el kilo

Papa cambray: 44.90 pesos el kilo

Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo

Betabel: 34.90 pesos el kilo

Camote morado: 99 pesos el kilo

Rabanitos en bolsa: 19.90 pesos

Chile jalapeño: 29.90 pesos el kilo

Zanahoria: 16.90 pesos el kilo

Cilantro por pieza: 8.60 pesos la pieza



