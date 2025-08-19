Martes de frescura Walmart hoy 19 de agosto en el área de frutas y verduras
¡Aprovecha los precios! Los clientes de Walmart pueden ahorrar, mientras se alimentan sanamente, con las promociones del Martes de Frescura; estas son las mejores ofertas.
Para que la quincena de los mexicanos dure mucho más, Walmart llega hoy 19 de agosto con increíbles promociones en frutas y verduras este Martes de Frescura , donde la despensa sale a mitad de precio. De esta manera, los clientes ahorran y se alimentan sanamente.
Durante las vacaciones de verano los niños y jóvenes suelen comer más en casa, es por ello que es mejor que encuentren en el refrigerador y alacena alimentos saludables y ricos en nutrientes.
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
Las frutas de temporada las puedes hallar en el Martes de Frescura de Walmart y son buenas para el desayuno y hacerla en coctel para los más pequeños de la casa.
- Papaya maradol: 32.90 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 40.00 pesos el kilo
- Melón chino: 16.90 pesos el kilo
- Manzana red delicius: 29.90 pesos el kilo
- Perón golden en bolsa: 37.90 pesos el kilo
- Mango paraíso: 16.90 pesos el kilo
- Pera de anjou: 64.00 pesos el kilo
- Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 9.90 pesos el kilo
- Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 39.50 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 49.90 el kilo
Durazno amarillo importado: 49.90 pesos el kilo
¿Cuáles son las verduras que están en oferta este Martes de frescura Walmart?
Las
verduras
que están en oferta son las siguientes:
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 38.90 pesos el kilo
- Tomate saladet: 19.90 pesos el kilo
- Papa blanca alfa: 19.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 25.50 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 19.90 pesos el kilo
- Papa cambray: 44.90 pesos el kilo
- Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
- Betabel: 34.90 pesos el kilo
- Camote morado: 99 pesos el kilo
- Rabanitos en bolsa: 19.90 pesos
- Chile jalapeño: 29.90 pesos el kilo
- Zanahoria: 16.90 pesos el kilo
- Cilantro por pieza: 8.60 pesos la pieza
