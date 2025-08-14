Se dispara el precio de la carne en México y revelan los motivos

El precio de la carne en México se ha convertido en un enorme tema de polémica, ya que de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), ha tenido un aumento de entre el 21 y 22% en los últimos meses, con potencial de seguir en aumento.

Y es que existen múltiples factores que han provocado el aumento en el precio de la carne, ya que la producción y distribución se ha complicado. Al final, los más afectados han sido los consumidores, ya que cada vez es menos común ver carne en la mesa de las familias mexicanas.

Precio de la carne en México en 2025

Si bien el precio de la carne es diferente en cada punto del país, el aumento que ha tenido desde el 2020 es alarmante, ya que el promedio del kilo de res es:



En 2020: Costaba $191 pesos

En 2021: Costaba $209 pesos

En 2022: Costaba $229 pesos

En 2024: Costaba $250 pesos

En 2025: Ha llegado a los $286 pesos

Esto refleja un aumento de casi el 50% en su precio en tan solo cinco años, un alza alarmante que no se estabilizaría hasta mediados del 2026, de acuerdo con algunos pronósticos de expertos

¿Por qué ha aumentado el precio de la carne?

Las enfermedades en el ganado fueron un factor que impulsó la crisis, sin embargo, en los últimos meses uno de los grandes culpables del aumento en el precio de la carne es la sequía que afectó a México y Estados Unidos, provocando una menor disponibilidad de ganado.

De esta manera, con menos materia prima, el precio aumenta, hasta llevarlo a niveles nunca antes vistos como los de hoy en día. Para los ganaderos es más difícil mantener las condiciones de crecimiento que necesitan los animales y por ende, la circulación del producto es más escasa, aumentando su precio en cada etapa de mercado.

