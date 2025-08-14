Se dispara el precio de la carne en México y revelan los motivos
La carne se ha convertido en un lujo, luego de la enorme subida de precio que ha tenido durante el 2025, con un pronóstico poco alentador para los próximos meses.
El precio de la carne en México se ha convertido en un enorme tema de polémica, ya que de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), ha tenido un aumento de entre el 21 y 22% en los últimos meses, con potencial de seguir en aumento.
Y es que existen múltiples factores que han provocado el aumento en el precio de la carne, ya que la producción y distribución se ha complicado. Al final, los más afectados han sido los consumidores, ya que cada vez es menos común ver carne en la mesa de las familias mexicanas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Precio de la carne en México en 2025
Si bien el precio de la
carne
es diferente en cada punto del país, el aumento que ha tenido desde el 2020 es alarmante, ya que el promedio del kilo de res es:
- En 2020: Costaba $191 pesos
- En 2021: Costaba $209 pesos
- En 2022: Costaba $229 pesos
- En 2024: Costaba $250 pesos
- En 2025: Ha llegado a los $286 pesos
Esto refleja un aumento de casi el 50% en su precio en tan solo cinco años, un alza alarmante que no se estabilizaría hasta mediados del 2026, de acuerdo con algunos pronósticos de expertos
¿Por qué ha aumentado el precio de la carne?
Las enfermedades en el ganado fueron un factor que impulsó la crisis, sin embargo, en los últimos meses uno de los grandes culpables del aumento en el precio de la carne es la sequía que afectó a México y Estados Unidos, provocando una menor disponibilidad de ganado.
De esta manera, con menos materia prima, el precio aumenta, hasta llevarlo a niveles nunca antes vistos como los de hoy en día. Para los ganaderos es más difícil mantener las condiciones de crecimiento que necesitan los animales y por ende, la circulación del producto es más escasa, aumentando su precio en cada etapa de mercado.
Precio del huevo sube hasta los 60 pesos en los mercados de México
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.