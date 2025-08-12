Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart en frutas, verduras y carnes hoy 12 de agosto

Para que ahorres dinero al comprar la despensa, en Walmart hay ofertas y promociones en frutas y verduras y aquí te compartimos la lista completa de descuentos del Martes de frescura de hoy 12 de agosto.

Cabe mencionar que las promociones del Martes de Frescura de Walmart aplican tanto en tienda física como en línea, así que no hay pretexto para que las aproveches.

Promociones del Martes de Frescura de Walmart en frutas y verduras

Las frutas y verduras que tienen descuento por el Martes de Frescura son:

Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo

Papaya maradol: 19.90 pesos el kilo

Papa blanca: 19.90 pesos el kilo

Plátano Chiapas: 14.90 pesos el kilo

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 29.90 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Uva red: 29.90 pesos el kilo

Frambuesa: 39.90 pesos la charola con 170 gramos

Champiñones: 69.00 pesos el kilo

Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo

Manzana granny: 29.90 pesos el kilo

Sandía: 14.90 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento el Martes de Frescura de Walmart

Y para que acompañes tu comida con una buena proteína, estas son las carnes y mariscos que tienen descuento:

Chuleta de cerdo ahumada: 112.00 pesos el kilo

Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 800 gramos

Filete de atún fresco: 314.00 pesos la charola con 500 gramos

Medallones de atún: 219.00 pesos las 4 piezas

Cubitos de atún: 59.00 pesos los 200 gramos

Atún ahumado: 262.00 pesos la charola con 400 gramos

Carne para hamburguesa: 59.00 pesos los 400 gramos

Filete basa oriental: 95.00 pesos la charola con 800 gramos

