Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart en frutas, verduras y carnes hoy 12 de agosto
Si quieres ahorrar una lanita en la despensa, estas son todas la ofertas y promociones en frutas, verduras y carnes del Martes de Frescura de Walmart hoy 12 de agosto.
Para que ahorres dinero al comprar la despensa, en Walmart hay ofertas y promociones en frutas y verduras y aquí te compartimos la lista completa de descuentos del Martes de frescura de hoy 12 de agosto.
Cabe mencionar que las promociones del Martes de Frescura de Walmart aplican tanto en tienda física como en línea, así que no hay pretexto para que las aproveches.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Promociones del Martes de Frescura de Walmart en frutas y verduras
Las frutas y verduras que tienen descuento por el Martes de Frescura son:
- Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo
- Papaya maradol: 19.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 19.90 pesos el kilo
- Plátano Chiapas: 14.90 pesos el kilo
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Mango paraíso: 29.90 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Uva red: 29.90 pesos el kilo
- Frambuesa: 39.90 pesos la charola con 170 gramos
- Champiñones: 69.00 pesos el kilo
- Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo
- Manzana granny: 29.90 pesos el kilo
- Sandía: 14.90 pesos el kilo
Lechuga, nopales y huevo: Lista de productos que subieron de precio por la inflación en México
El INEGI dio a conocer que la inflación provocó un aumento en el precio de varios alimentos y servicios, conoce la lista de frutas y verduras que se encarecieron esta quincena.
Carnes y mariscos con descuento el Martes de Frescura de Walmart
Y para que acompañes tu comida con una buena proteína, estas son las carnes y mariscos que tienen descuento:
- Chuleta de cerdo ahumada: 112.00 pesos el kilo
- Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
- Filete de atún fresco: 314.00 pesos la charola con 500 gramos
- Medallones de atún: 219.00 pesos las 4 piezas
- Cubitos de atún: 59.00 pesos los 200 gramos
- Atún ahumado: 262.00 pesos la charola con 400 gramos
- Carne para hamburguesa: 59.00 pesos los 400 gramos
- Filete basa oriental: 95.00 pesos la charola con 800 gramos
Cerdo, res y pollo subieron de precio; frutas y verduras se mantienen
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.