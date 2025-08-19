¿Regresan las lluvias en CDMX este 20 de agosto? Así estará el clima hoy en México

El clima para el miércoles 20 de agosto en México estará marcado por contrastes: mientras el monzón mexicano y varias ondas tropicales dejarán lluvias intensas en distintos estados del país, principalmente en el sureste y occidente, una onda de calor persistirá en el norte y litoral del Pacífico, con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte además sobre la probabilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y oleaje elevado en costas del Pacífico.

¿En qué estados lloverá este miércoles 20 de agosto?

El monzón mexicano y la divergencia en altura favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, así como fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. En Baja California Sur se prevén lluvias aisladas.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se pronostican para la República Mexicana, durante esta noche y el día de mañana⬇️ pic.twitter.com/iqDNBqraQQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 20, 2025

La circulación ciclónica en altura mantendrá condiciones para lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Tamaulipas y Nuevo León, además de precipitaciones fuertes en Coahuila y San Luis Potosí.

En el sureste, la onda tropical número 24 ocasionará lluvias intensas en Chiapas y fuertes en Campeche, Tabasco y Oaxaca, mientras que un canal de baja presión propiciará lluvias muy fuertes en Guerrero.

Estados que tendrán altas temperaturas el 20 de agosto

A pesar de la presencia de lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. Se esperan temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, mientras que en Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila oscilarán entre 40 y 45 °C.

Se registra intensa lluvia con granizada sobre Circuito Interior a la altura de Marina Nacional [VIDEO] Durante la tarde de este miércoles 13 de agosto se registró otra intensa lluvia con granizada en la CDMX; Circuito Interior y Marina Nacional con afectaciones.

En entidades como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el termómetro marcará de 35 a 40 °C, con sensación de bochorno en zonas costeras.

¿A qué hora se esperan lluvias en la CDMX hoy?

La Ciudad de México tendrá un día mayormente nublado con intervalos de chubascos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias entre la tarde y noche, principalmente después de las 16:00 horas, acompañadas de descargas eléctricas.

Las temperaturas rondarán entre 13 °C y 25 °C, con ambiente fresco en zonas altas del sur y poniente.

Clima en Edomex hoy miércoles 20 de agosto

El Estado de México registrará chubascos con lluvias puntuales fuertes, principalmente en el Valle de Toluca y zonas montañosas. Se esperan temperaturas máximas de 20 a 25 °C, además mínimas de 7 a 10 °C en la madrugada.

En las zonas serranas, como el Nevado de Toluca, las temperaturas podrían descender hasta los 5 °C durante la madrugada del jueves.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 en México comenzó en mayo y finalizará de manera oficial en el mes de noviembre, según la Conagua.

Hasta ahora se han registrado más de 15 ciclones en ambos océanos, de los cuales varios han impactado en costas mexicanas con intensas precipitaciones.

¿Cuándo termina el verano en México?

El verano en México , que inició el 21 de junio, concluirá el 22 de septiembre, fecha en que comienza el otoño en el hemisferio norte. Durante este periodo, las lluvias y el calor intenso continuarán siendo protagonistas en gran parte del país.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.