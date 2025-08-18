Alerta: Ingredientes en una de las botanas más famosas de México puede provocar graves problemas de salud

Los Takis Fuego son una de las botanas favoritas de millones de mexicanos. Infaltables en alguna reunión o incluso ideales para un antojito después de comer, con un sabor picante y acidito que ha conquistado el paladar de millones, pero que en su fórmula tienen ingredientes que afectan gravemente la salud.

Considerando esto, El Poder del Consumidor (EPC) emitió una alerta por dos colorantes utilizados en la fabricación de los Takis Fuego, con esto, además de preocuparse por la cantidad de sodio que tienen, también hay que considerar los afectos secundarios que pueden provocar los colorantes.

Los ingredientes de riesgo en los Takis Fuego

Hasta ahora, los Takis Fuego siguen utilizando el colorante Rojo 40 y el Amarillo 6 para lograr esa apariencia “picante” con un color delicioso, sin embargo, ambos son altamente riesgosos, tanto que en Europa han dejado de utilizarlos.

De hecho, la crítica del Poder del Consumidor es que en otros países han sustituido a estos colorantes con paprika y cúrcuma, ingredientes mucho más seguros para consumo, pero en México se siguen utilizando los colorantes que pueden provocar desde alergias hasta daños neuroconductuales.

El riesgo del rojo 40 y el amarillo 6 en los Takis Fuego

Desde hace meses la Profeco emitió una alerta por el consumo del colorante rojo 40, ya que se utiliza en una gran cantidad de productos en el mercado mexicano, por lo que este compuesto químico afectaría de la siguiente manera:



Colorante rojo 40 : Su consumo puede provocar inflamación intestinal, irritación gástrica y alteraciones en la microbiota , afectando la digestión, provocando inflamación y gases, diarrea o estreñimiento.

: Su consumo puede provocar intestinal, gástrica y en la , afectando la digestión, provocando inflamación y gases, diarrea o estreñimiento. Colorante amarillo 6: El consumo de este colorante de manera frecuente se ha asociado a problemas neuroconductuales en niños, así como daños en la salud reproductiva e incluso cáncer, según un reporte del Environmental Health Perspectives.

De esta manera, el consumo frecuente de los Takis Fuego expondría a los usuarios a un posible daño en su salud, por lo que El Poder del Consumir mantiene su petición de cambiar dichos colorantes por otros ingredientes.

🌶️🟥🟨 Los Takis Fuego en México llevan Rojo 40 y Amarillo 6, colorantes sintéticos asociados a riesgos para la salud.

En Europa, en cambio, usan paprika y cúrcuma, colorantes naturales más seguros.

