Alerta: Ingrediente en la fórmula de famoso chilito en polvo puede provocar graves problemas de salud

Sabemos que el picante es necesario para la mayoría de las comidas en México, incluso en cosas que, por definición, son dulces, como las frutas. Aquí encontramos una forma deliciosa de prepararlas con chile en polvo y chamoy, sin embargo, El Poder del Consumidor (EPC), emitió una alerta por un ingrediente en una de las marcas más famosas de México, “Tajín”.

La excesiva cantidad de sodio que podemos encontrar en el Tajín ya lo convierten en un ingrediente peligroso para la dieta, sin embargo, tras realizarle un análisis detallado, encontraron la presencia de un elemento que hace aún peor el consumirlo de manera frecuente, ya que puede dañar gravemente la salud, específicamente, el cerebro y los pulmones.

¿Cuál es el ingrediente de riesgo que encontraron en el Tajín?

Se trata del dióxido de silicio, un compuesto que al ser usado de manera prolongada o con dosis elevadas, puede provocar afectaciones como toxicidad aguda, siendo un factor clave en lesiones pulmonares, afectando la oxigenación y siendo un potencial riesgo por complicaciones.

Es por eso que se hizo una alerta a la población en la que se pide que regulen su dieta y eviten consumir de manera frecuente este producto, ya que podría ser extremadamente riesgoso para la salud, especialmente para niños y adultos mayores.

¿Acostumbras agregar Tajin a tus botanas?

Contiene 968 mg de sodio en una sola cucharadita.😥

❤️‍🩹La OMS recomienda no pasar de 2 g diarios, ya que un abuso constante aumenta riesgo de enfermedades cardiovasculares.https://t.co/wlZDUEhN7F pic.twitter.com/8srLEjUzII — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) August 8, 2025

Los riesgos del dóxido de silicio en el Tajín

Algunas otras complicaciones son la silicosis y las afectaciones celulares, tanto a nivel pulmonar como a nivel neuronal. Específicamente, los estudios señalan afectaciones en el funcionamiento de las mitocondrias, las cuales son clave para la producción de energía celular.

Asimismo, se han encontrado 968 mg de sodio por cada 5 g de producto, lo cual es superior en un 48% de la recomendación de la Organización Mundial de Salud ( OMS ) y aumenta en un 64% la cantidad erecomendada para niños.

