Razón por la que están dando de baja a beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México (Edomex) apoya a mujeres de 18 a 64 años con un depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, así como acceso a servicios de salud, educación y otros beneficios. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que busca fortalecer el bienestar y la justicia social, incorporando cada año a nuevas participantes.

Recientemente se entregaron tarjetas a más beneficiarias para que puedan recibir el apoyo, lo que implica que también haya un proceso de bajas para liberar espacios y permitir la entrada a mujeres en lista de espera.

¿Quiénes serán dadas de baja del programa?

La baja de beneficiarias se debe principalmente a tres causas. Primero, por cumplir el tiempo máximo de permanencia; un año en zonas urbanas y dos en zonas rurales. Segundo, por haber recibido el sexto y último pago del programa en junio de 2025. Y tercero, por alcanzar la edad de 60 años, lo que implica la inscripción al programa federal Pensión Mujeres con Bienestar, que atiende a mujeres de 60 a 64 años.

Además, estas bajas permiten que otras mujeres interesadas tengan oportunidad de ingresar al programa, ampliando su alcance a nuevas beneficiarias que cumplen con los requisitos.

¿Cómo saber si fui dada de baja?

Antes del cuarto pago del año (julio-agosto 2025), las beneficiarias pueden confirmar su estatus llamando al 55 9370 0924 o revisando la aplicación Programas del Bienestar. Es recomendable hacerlo para evitar sorpresas y confirmar si el depósito bimestral se realizó.

Verificar a tiempo también permite inscribirse en otros apoyos disponibles, en caso de que la beneficiaria ya no forme parte del padrón de Mujeres con Bienestar.

Dispersión de pagos julio-agosto 2025

Aunque no hay un calendario oficial, se espera que el cuarto pago se realice en la segunda quincena de agosto. Las mujeres recién incorporadas que no recibieron el pago de mayo-junio deberán esperar a este próximo depósito.

Este periodo también es clave para las beneficiarias que se integraron al programa en meses recientes, ya que verán reflejado su primer apoyo económico en esta dispersión.

¿Qué es Alimentación para el Bienestar?

Las beneficiarias de 50 a 64 años pueden inscribirse en el programa Alimentación para el Bienestar, que otorga canastas alimentarias bimestrales. El registro está abierto hasta el 20 de mayo, y a finales de junio se entregarán tres canastas correspondientes a los primeros seis meses del año.

Este programa tiene una duración de un año en zonas urbanas y dos en zonas rurales, complementando el apoyo económico de Mujeres con Bienestar.

