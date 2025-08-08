Módulos y fechas para recoger la Tarjeta de Útiles de la SEP en 2025

Faltan pocos días para que comience el nuevo ciclo escolar 2025-2026 y por ello, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fiben) dio a conocer todos los detalles para la entrega de útiles escolares .

El objetivo del programa de entrega de útiles escolares es que todos los estudiantes de educación básica no tengan que abandonar sus estudios por falta de materiales.

¿Cómo solicitar la Tarjeta de Útiles de la SEP?

Para solicitar la Tarjeta de Útiles de la SEP es indispensable ser beneficiario del programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”. Además, deben haber sido validados por la Autoridad Educativa Federal y/o Institución o Dependencia Educativa Responsable.

¿Cuándo y dónde podré recoger la Tarjeta de Útiles 2025?

La entrega de la tarjeta para útiles escolares de la SEP será del 13 al 16 de agosto de 2025 en los planteles escolares. Este apoyo solo aplica para los estudiantes que van a ingresar al nivel secundaria.

Los alumnos de preescolar y primaria que tengan su registro activo no recibirán credencial nueva y podrán cobrar su apoyo de útiles y uniformes con la tarjeta Mi Beca para Empezar.

¿Cuándo se depositará el apoyo?

El apoyo económico se entregará de forma anual y se depositará en el vale electrónico que tengan los beneficiarios.

¿En qué tiendas puedo comprar con la Tarjeta de Útiles de la SEP?

La tarjeta se acepta en la mayoría de los comercios que aceptan pagos con MasterCard como por ejemplo:

Papelerías: Tony, Marchand, Office Depot, Office Max y Lumen.



Supermercados: La Comer, City Market, Superama, Neto, Chedraui, Superissste, Bodega Aurrerá, Walmart, Sam´s Club, Soriana, Sumesa.



Tiendas de ropa y calzado: Cuidado con el perro, zapaterías León, Trender, Flexi, Capa de Ozono, Converse, La Joya, Karele, Vazza, Elité.

¿Cuándo regresan a clases los niños de primaria y secundaria?

De acuerdo con el calendario de la SEP, los estudiantes de nivel básico regresarán a las aulas el próximo 1 de septiembre de 2025.

