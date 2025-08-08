Chofer de tren involucrado en fatal choque en Irapuato lleva más de 36 horas atrincherado

El pasado miércoles 6 de agosto se comenzaron a difundir imágenes y videos de un fatal choque de un tren contra varios vehículos en el municipio de Irapuato, Guanajuato, lo cual dejó como saldo a seis personas sin vida y dos lesionados en las colonias Europa y Primero de Mayo.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, se dio a conocer que los fatales hechos ocurrieron alrededor de las 11:50 de la mañana de la fecha ya mencionada, por lo cual elementos de la SSCM se trasladaron al lugar del accidente para atender la emergencia.

Chofer de tren que chocó contra autos en Irapuato sigue atrincherado

Tras más de 36 horas del choque del tren contra varios vehículos en la zona, medios locales de Irapuato dieron a conocer que el chofer de la locomotora se ha mantenido atrincherado en la unidad, lo cual ha impedido que los agentes de seguridad lo detengan.

De acuerdo con declaraciones de policías municipales y agentes de tránsito recabadas por medios nacionales, la detención del chofer se ha complicado debido a que el tren “es como una caja fuerte”, lo cual dificulta la aprehensión del sujeto en cuestión.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre la detención y traslado al Ministerio Público de este sujeto.

Videos del fatal choque de una locomotora contra vehículos en Irapuato

Fue a través de las plataformas de X y TikTok que se comenzaron a difundir las imágenes del choque de la locomotora en Irapuato. En los videos que se han filtrado, se aprecia el momento exacto en el que el tren impacta de lleno contra varios automóviles que se disponían a cruzar por la zona ferroviaria.

Otras imágenes que se han comenzado a difundir, muestran cómo una de las unidades involucradas en el fatal accidente quedó completamente destruida, además, de que se aprecian a varias de las víctimas ya sin vida a bordo del mismo vehículo.

🚨🔔⚡🇲🇽 | 🚂 El 6 de agosto de 2025, una locomotora de Ferromex se desprendió de su convoy en Irapuato, Guanajuato, y embistió 3 vehículos y una motocicleta en dos cruces ferroviarios, dejando 6 muertos y 2 heridos graves. Ferromex junto con la Fiscalía y la ARTF investiga las… pic.twitter.com/4eF4pRhz24 — Azteca (@MORRIS80766176) August 8, 2025

¿Qué se sabe del choque de la locomotora en colonias de Irapuato?

Vale la pena mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo por el cual se originó el choque del tren en Irapuato, sin embargo, en redes sociales se señala que la unidad se pudo haber desenganchado provocando el accidente en las colonias Europa y Primero de Mayo.

