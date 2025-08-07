¡De impacto! Captan el momento del choque del tren con automóviles en Irapuato; hubo 6 muertos

En redes sociales circula un video que captó el impactante choque del tren en Irapuato. El terrible accidente dejó como saldo a seis personas muertas y dos heridos.

En las imágenes se puede ver el momento justo en el que la locomotora viaja a toda velocidad y embistió a tres autos y a una motocicleta que transitaba en las colonias Europa y Primero de Mayo. Te contamos los detalles.

Se viraliza video del choque del tren en Irapuato; ¿qué pasó?

Una cámara de seguridad logró captar minutos antes y minutos después del impacto entre el tren, propiedad de la empresa Ferromex, y tres vehículos que circulaban por las vías. En el video se observa como un vagón circula sin el tren a gran velocidad sobre el cruce de Paseo Irapuato y Av. Florencia. Pero, ¿qué sucedió?

🚨⚠MOMENTO DEL IMPACTO EN IRAPUATO‼😨



Alrededor de las 11:51 de la mañana, la locomotora se desprende del tren sin que el conductor del tren se percate de lo que sucede. La locomotora avanza con rapidez y se impacta contra los autos que retomaban la circulación. El tren impactó y aplastó el auto en el que viajaba una familia en Paseo Irapuato. Después, aplastó un segundo auto debajo del puente del Bicentenario. En el video se ve cuando la locomotora viaja sin control por las vías e impactó a un auto gris que intentaba cruzar.

Lo que se sabe de las víctimas del choque del tren en Irapuato

De acuerdo con medios locales, rescatistas de Protección Civil y Bomberos, personal de Tránsito y Policía Municipal laboraron en el sitio para permitir el traslado de las personas lesionadas y realizar el levantamiento de cuerpos.

Las autoridades confirmaron que uno de los heridos permanece hospitalizado en terapia intensiva, ya que presentó politramatismos severos. Por el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, por lo que el maquinista no ha sido detenido.

