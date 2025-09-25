Se forma la tormenta “Humberto” y podría convertirse en Huracán; así serán sus efectos en México

La actividad en el océano Atlántico se ha intensificado en las últimas semanas y se acaba de formar la tormenta tropical “Humberto”, la octava de la temporada, según la información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con algunas afectaciones en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Se forma la tormenta Humberto

Una tormenta que se mueve a una velocidad de 24 kilómetros por hora que se podría convertir en huracán entre el domingo 28 y el lunes 29 de septiembre, por lo que los servicios meteorológicos de México y Estados Unidos se encuentran en alerta.

Hasta ahora, las islas de las Bermudas y las Antillas serán las más afectadas por la tormenta Humberto, sin embargo, provocará cambios en el clima de otros países gracias a la nubocidad producida y sus fuertes vientos.

La buena noticia es que “Humberto” avanza sobre el Atlántico y no impactaría con ningún país, por lo que no habría consecuencias catastróficas en ningún lugar habitado.

Trayectoria de la tormenta Humberto

La tormenta se encuentra a 775 kilómetros de las Islas de Sotavento del Norte, en Estados Unidos. Si bien se formó muy dentro en el Pacífico, se acercará peligrosamente a las costas de Florida y también provocará perturbaciones en Cuba y Haití.

Se estima que le huracán podría llegar hasta categoría 3 entre el domingo y el lunes, para después disminuir su intensidad; es un hecho que provocará lluvias en los territorios mencionados.

Tormenta Humberto, ¿afectará a México?

La buena noticia es que esta tormenta y futuro huracán no representa ningún riesgo para México. Estará a más de 2000 kilómetros de la península de Yucatán y solo provocará una ligera intensidad en la temporada de lluvias, aunque no tendrá afectaciones directas en el clima.