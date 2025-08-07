Tormenta tropical Ivo se fortalecerá a huracán; estados con tormentas y granizadas en México

Este viernes 8 de agosto, el tormenta tropical Ivo continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, intensificándose gradualmente, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque se aleja de las costas mexicanas, su circulación y desprendimientos nubosos seguirán generando lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en el occidente del país y Baja California Sur, debido a que se prevé que se convierta en huracán categoría 1.

Se espera que sus efectos disminuyan en esa región conforme avance la tarde viernes.

Se pronostican lluvias fuertes y granizadas por el monzón mexicano

El monzón mexicano , combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, continuará provocando lluvias intensas en el noroeste del país, especialmente en Durango y Sinaloa, donde se espera que estén acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Al mismo tiempo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente, sureste y península de Yucatán, junto con humedad proveniente del mar Caribe, el golfo de México y el Pacífico, mantendrán condiciones para lluvias en esas regiones.

También se pronostican precipitaciones en el sur del país, incluyendo Oaxaca y Chiapas.

Estas son las zonas del país donde se prevén más lluvias este viernes

Las lluvias más intensas se concentrarán en Durango, Sinaloa y Jalisco. Además, se prevén chubascos fuertes en entidades como Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, entre otros.

Además se reportarán lluvias más ligeras en estados del centro y norte del país.

Autoridades alertan por fuertes vientos y oleaje elevado

Los vientos más intensos, con rachas de 50 a 70 km/h, se sentirán en Baja California Sur, mientras que otras regiones del norte y sureste tendrán rachas de hasta 60 km/h.

El oleaje será significativo en el Pacífico mexicano, alcanzando entre 3.0 y 4.0 metros en Baja California Sur, así como de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas.

¿En qué estados sigue la onda de calor y temperaturas extremas?

A pesar de las lluvias, la onda de calor persiste en gran parte del país. Las temperaturas más altas, superiores a 45 °C, se esperan en el noreste de Baja California.

También se registrarán más de 40 °C en estados del norte como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. Durante la madrugada del sábado, se anticipan temperaturas mínimas de hasta 0 °C en zonas montañosas del centro-sur.

