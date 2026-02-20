Registro y requisitos para recibir 10 mil pesos de la Beca PILARES Bienestar 2026

Si tienes 15 años o mas y quieres retomar o concluir tus estudios esta es tu oportunidad pues ya te puedes registrar a la Beca PILARES Bienestar 2026 y en adn Noticias te decimos cuáles son los requisitos y todo lo que debes hacer para inscribirte y recibir 10 mil pesos.

Requisitos para la Beca PILARES Bienestar 2026

Los interesados podrán elegir las siguientes opciones por nivel educativo:



Alfabetización

Primaria y secundaria

Bachillerato en modalidades no escolarizadas y en línea

Para hacer el registro es necesario contar con la siguiente documentación:



Clave Única de Registro de Población (CURP)

Folio de registro de PILARES que puedes obtener en el siguiente enlace

Cuenta de correo electrónico personal activa

Formulario de registro (llenar la solicitud disponible en el portal de la beca

¿Cómo me registro a la beca?

Para hacer el registro a la Beca PILARES Bienestar 2026-1 es necesario que tengas en una USB los siguientes documentos escaneados legibles en formato PDF:

Identificación oficial vigente, puede ser el INE o pasaporte escaneada por ambos lados.

Comprobante de estudios actualizado que valide que estas estudiando

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

CURP

Es muy importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verifica que tu comprobante de domicilio no sea de hace más de tres meses y que la vigencia de tu comprobante de estudios sea la más reciente y que se compruebe el año o semestre que estas cursando. Debes escanear el original de todos los documentos por ambos lados si aplica y revisa que sean legibles ya que no de admiten capturas de pantalla o fotografías del documento.

Para comenzar el registro debes ingresar a el siguiente enlace y seguir los pasos que se te indican. Si cumples con todos los requisitos se te entregará un apoyo de 10 mil pesos en 10 dispersiones de mil pesos mensuales.

Beca para estudiantes de educacion basica

