Investigación por contrabando de combustible en México

Santiago Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana realiza un análisis sobre el contrabando de combustible en México luego de que se dieran a conocer audios en los que están involucrados funcionarios. Se ha ido profundizando el conocimiento de esta trama de corrupción.

El contralmirante Fernando Guerrero denunció ante el secretario Ojeda Durán la existencia de esta trama de corrupción quien tenía una investigación en curso y ofreció dos vías, investigar e ir a fondo y mover a la gente y cerrar el caso.

