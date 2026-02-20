NASA ya tiene nueva fecha para la misión Artemis II a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) dio a conocer la nueva fecha del lanzamiento Artemis II tras el éxito del segundo ensayo realizado el jueves pasado.

NASA confirma nueva fecha del lanzamiento Artemis II

De acuerdo con la información proporcionada por la NASA se tiene previsto que el lanzamiento sea el próximo 6 de marzo a las 08:30 de la noche.

Así que a partir de hoy 20 de febrero los cuatro astronautas ( el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (primer afroamericano en misión lunar), la especialista de misión Christina Koch (primera mujer en misión lunar) y el especialista de misión canadiense Jeremy Hansen) entran en cuarentena en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston.

¿Cómo será la misión Artemis II?

La NASA tiene previsto realizar el viaje más lejano de la humanidad al espacio en más de 50 años. La misión Artemis II se llevará a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor del otro lado de la Luna y de regreso a la tierra allanando el camino para un aterrizaje lunar próximo.

Si todo sale como esta pensando, el aterrizaje en la Luna ocurrirá en 2028. La empresa Space X de Elon Musk tiene un contrato para construir el módulo de aterrizaje de Artemis II que colará a la Luna en un cohete Starship; sin embargo los retrasos en el cohete han llevado a la NASA a solicitar un nuevo plan para acelerar el regreso a la Luna y también han solicitado un plan lunar a Blue Origin propiedad de Jeff Bezos.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

