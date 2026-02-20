Cumbia, música tropical y diversión en el Carnaval Tulum 2026; artistas y fecha

Falta muy poco para que se lleve a cabo una de las celebraciones más esperadas del 2026, se trata del Carnaval de Tulum donde habrá muchas actividades culturales, artísticas y recreativas para que disfrutes con toda la familia y aquí te compartimos todos los detalles para que no te la pierdas.

Artistas y actividades en el Carnaval Tulum 2026

Durante el Carnaval Tulum 2026 habrá comparsas, desfiles y presentaciones para promover la cultura y fomentar la convivencia social. Además, los cuatro días que durará el evento los asistentes podrán disfrutar de música tropical y cumbia pues se presentarán:

Nelson Kanzela conocido como “El gigante de Latinoamérica”

Junior Klan

Los Super Caracoles

Paleto, la voz de la Cumbia

También se llevará a cabo la elección de reyes y reinas del carnaval en categorías de 18 a 30 años, infantil de 5 a 12 años y juvenil de 13 a 17 años. Habrá concurso de comparsas infantil para participantes de 5 a los 13 años y libre que es para todas las edades.

El primer lugar se llevará 15 mil pesos, 10 mil pesos el segundo y 5 mil pesos el tercero en la categoría infantil y en la libre los premios serán de 20 mil pesos, 15 mil pesos y 10 mil pesos respectivamente.

Fechas del Carnaval de Tulum 2026

El Carnaval Tulum 2026 se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo y estas serán las actividades por fecha:

27 de febrero será la presentación de Nelson Kanzela y Junior Klan

28 de febrero Los Super Caracoles

1 de marzo ofrecerá un concierto Paleto, La Voz de la Cumbia

La elección de reyes y reinas se llevará a cabo el jueves 26 de febrero en la Explanada del Palacio Municipal y los aspirantes deberían tener disponibilidad para participar en actividades previas y presentaciones oficiales.

El concurso de comparsas será el 28 de febrero. Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de un evento único en familia no te puedes perder este Carnaval que cada año tiene más sorpresas.

