¡Auuuuuu! Shakira ofrecerá concierto gratis en el Zócalo; fecha y horario

La CDMX será el escenario de un concierto gratuito de Shakira; y fue la Loba quien confirmó la fecha de su próximo espectáculo en el Zócalo capitalino y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Shakira ofrecerá concierto gratuito en CDMX

El gobierno de la CDMX confirmó que se llevará a cabo un concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. Se espera que la cantante vuela a romper un récord de asistencia pues se ha consolidado como una de las artistas más importantes del mundo y recientemente ofreció varios conciertos en el Estadio GNP.

Conciertos masivos en el Zócalo capitalino

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que Shakira se presenta gratis en el Zócalo capitalino, pues en 2007 cantó para 210 mil personas. El concierto comenzó 50 minutos tarde y la cantante rompió el récord impuesto en 2005 por Café Tacvba.

Otros de los conciertos más icónicos fueron:

Grupo Firme el domingo 25 de septiembre con 280 mil espectadores.

el domingo 25 de septiembre con 280 mil espectadores. Vicente Fernández el 14 de febrero de 2009 con una asistencia de 217 mil personas.

el 14 de febrero de 2009 con una asistencia de 217 mil personas. Justin Bieber en 2012 con 200 mil personas.

en 2012 con 200 mil personas. Roger Waters el 1 de octubre de 2016 con una asistencia de 200 mil personas.

el 1 de octubre de 2016 con una asistencia de 200 mil personas. Café Tacvba en 2005 con una afluencia de 170 mil personas.

en 2005 con una afluencia de 170 mil personas. Paul McCartney el 10 de mayo de 2012 con 200 mil personas.

el 10 de mayo de 2012 con 200 mil personas. Los Tigres del Norte en la celebraciones por el Grito de Independencia con una asistencia de 140 mil personas.

en la celebraciones por el Grito de Independencia con una asistencia de 140 mil personas. Maldita Vecindad el 16 de julio con una asistencia de 110 mil personas.

“Estoy Aquí Experience” de Shakira llega a CDMX

