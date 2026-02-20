Afectaciones en CDMX ante cierres viales por bloqueos y rodadas hoy viernes

Ya es viernes, pero en la CDMX habrá tráfico pesado debido a que se realizarán bloqueos, manifestaciones y rodadas en diferentes alcaldías, así lo dio a conocer la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información, se tienen programados cortes a la circulación en:

07:00 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Periférico Sur No. 4121, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

13:00 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México ubicados en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Nueva Sede de la Embajada de Estados Unidos Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

17:00 horas en Plazuela de la Solidaridad Popocatépetl y Nayaritas, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

Alcaldías donde habrá rodadas hoy

Por otro lado, también se tienen previstas rodadas en:

Gustavo A. Madero

20:30 horas en Centro Comercial “Puerta Aragón” ubicado en Constitución de la República No. 221, colonia Pradera 1ª Sección.

Venustiano Carranza

21:00 horas en Parque de los Periodistas Ilustres en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Cucurpe, colonia El Parque.

Cuauhtémoc

20:00 horas en Fuente de las Náyades, Alameda Central, Av. Hidalgo s/n, colonia Centro.

20:40 horas en Parque Revolución, Clavelinas y Juan Sarabia s/n, colonia Nueva Santa María.

Venustiano Carranza

20:00 horas en Prepa 7, Ezequiel A. Chávez, Calz. de la Viga No. 54, colonia Merced Balbuena.

