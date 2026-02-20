Carreteras de México cerradas por accidentes viales bloqueos y obras hoy viernes

Muchas personas acostumbrar irse de fin de semana a algún estado y si estás planeando salir a carretera hoy viernes 20 de febrero, te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cierres por accidentes, bloqueos y obras.

Carreteras cerradas hoy 20 de febrero

Según el reporte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), este viernes hay cierre parcial de la circulación en la autopista México-Puebla en el kilómetro 18 por labores de mantenimiento.

En la carretera Acayucan-Cosoleacaque en el kilómetro 15 hay reducción de carriles debido a un accidente donde un camión se salió del camino. Además en el kilómetro 29 con dirección a Acayucan también hay reducción de carriles.

También hay cierre parcial de la circulación en la autopista Durango-Mazatlán en el kilómetro 200 y en la autopista La Tinaja-Isla en el kilómetro 111 con dirección a La Tinaja.

En la carretera México-Cuernavaca en el kilómetro 46 con dirección a Cuernavaca hay reducción de carriles debido a un accidente.

Por otro lado, la Guardia Nacional Carreteras informa que hay un cierre total en la circulación cerca del kilómetro 000+700 de la carretera Poza Rica-Veracruz por accidente vial.

En Oaxaca hay cierres por presencia de manifestantes en el kilómetro 154+800 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca.

Recomendaciones para viajar seguro en carretera

Viajar en carretera es un gran plan para disfrutar en familia o con amigos y por ello, las autoridades emiten algunas recomendaciones para que tu viaje sea seguro:

Utiliza un mapa aunque tengas acceso a tecnología pues en algunos lugares no hay buen servicio de telefonía.

Siempre lleva un bolso con cables de arranque, agua y comida.

Llena el tanque porque no sabes dónde estará la próxima estación de servicio.

Comparte la carretera y se consciente de los que te rodean, puede haber bicicletas, motocicletas y personas realizando caminata.

Abróchate el cinturón y activa los seguros para niños.

