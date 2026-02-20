Taxista lleva a su perro mientras trabaja y se hace viral

Un conductor de taxi por aplicación se hizo viral y se ganó el corazón de muchos al llevar a su perro durante sus viajes. En redes sociales se hizo viral el video en el que se ve cómo el perro va de copiloto y cuando los usuarios se suben se llevan una gran sorpresa al ver al can.

Algunos pasajeros, incluso se tomaron el tiempo para grabar, fotografiar y hasta convivir y acariciar al perro, muchos consideran que esto aminora los viajes y así el dueño pasa más tiempo con su mascota.

