Cazzu y Jonas Brothers en el Tecate Emblema 2026; cartel oficial, fechas y venta de boletos

En la CDMX se llevan a cabo muchos eventos y festivales de música y uno que se ha ganado el corazón de los capitalinos es el Tecate Emblema y ya anunció el cartel oficial y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Cartel oficial del Tecate Emblema

Mediante redes sociales, el Tecate Emblema dio a conocer la lista de artistas que se presentarán en la edición 2026 entre los que destacan:



Alanis Yuki

Alan Navarro

Faz

Juliana

Joaquina

Rafa Pabón

Bruses

Hercules & Love Affair

Gottmik

Cazzu

NSQK

Mika

Zara Larsson

Lola Indigp

Jonas Brothers

Kenia Os

Louis Tomlinson

LP

Lost Frequencies

Orville Peck

Rupaul

Pedro Sampaio

Santos Bravos

Sech

Along

Emjay

Christian Chávez

Ivana

Juan Duque

Jotdog

Paris Hilton DJ Set

El cartel es una mezcla de pop, electrónica, urbano y propuestas alternativas que consolidan al Tecate Emblema como uno de los festivales más relevantes de la capital pues ya es la cuarta edición y cada año sorprende con un lineup muy especial.

Fechas y venta de boletos

El Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa de boletos para tarjetahabientes Banamex será el 25 de febrero y posteriormente será la venta general. Hasta el momento no se han confirmado los precios de los boletos ni se han dado a conocer los horarios, pero se espera que próximamente se den a conocer todos los detalles así que mantente pendiente.

Los rumores son ciertos… Tecate Emblema ha vuelto 💜🔙🌟 🌈

Más música, más recuerdos y más sorpresas nos esperan está 5ta edición de tu festi fav 😘 See u soon! #MakeEmblemaPopAgain#PreventaBanamex 25 de febrero, 2:00 p.m.

Venta General: 26 de febrero pic.twitter.com/KlVAUbvmww — Tecate Emblema (@TecateEmblema) February 20, 2026

