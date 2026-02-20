inklusion.png Sitio accesible
Cazzu y Jonas Brothers en el Tecate Emblema 2026; cartel oficial, fechas y venta de boletos

Por fin se dio a conocer la lista de artistas que conformarán el Tecate Emblema 2026 y aquí te compartimos todos los detalles de este evento imperdible.

Cartel del Tecate Emblema 2026
Tecate Emblema 2026|X: @TecateEmblema
Tiempo Libre

Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se llevan a cabo muchos eventos y festivales de música y uno que se ha ganado el corazón de los capitalinos es el Tecate Emblema y ya anunció el cartel oficial y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Cartel oficial del Tecate Emblema

Mediante redes sociales, el Tecate Emblema dio a conocer la lista de artistas que se presentarán en la edición 2026 entre los que destacan:

  • Alanis Yuki
  • Alan Navarro
  • Faz
  • Juliana
  • Joaquina
  • Rafa Pabón
  • Bruses
  • Hercules & Love Affair
  • Gottmik
  • Cazzu
  • NSQK
  • Mika
  • Zara Larsson
  • Lola Indigp
  • Jonas Brothers
  • Kenia Os
  • Louis Tomlinson
  • LP
  • Lost Frequencies
  • Orville Peck
  • Rupaul
  • Pedro Sampaio
  • Santos Bravos
  • Sech
  • Along
  • Emjay
  • Christian Chávez
  • Ivana
  • Juan Duque
  • Jotdog
  • Paris Hilton DJ Set

El cartel es una mezcla de pop, electrónica, urbano y propuestas alternativas que consolidan al Tecate Emblema como uno de los festivales más relevantes de la capital pues ya es la cuarta edición y cada año sorprende con un lineup muy especial.

Fechas y venta de boletos

El Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa de boletos para tarjetahabientes Banamex será el 25 de febrero y posteriormente será la venta general. Hasta el momento no se han confirmado los precios de los boletos ni se han dado a conocer los horarios, pero se espera que próximamente se den a conocer todos los detalles así que mantente pendiente.

