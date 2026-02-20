Cazzu y Jonas Brothers en el Tecate Emblema 2026; cartel oficial, fechas y venta de boletos
Por fin se dio a conocer la lista de artistas que conformarán el Tecate Emblema 2026 y aquí te compartimos todos los detalles de este evento imperdible.
En la CDMX se llevan a cabo muchos eventos y festivales de música y uno que se ha ganado el corazón de los capitalinos es el Tecate Emblema y ya anunció el cartel oficial y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Cartel oficial del Tecate Emblema
Mediante redes sociales, el Tecate Emblema dio a conocer la lista de artistas que se presentarán en la edición 2026 entre los que destacan:
- Alanis Yuki
- Alan Navarro
- Faz
- Juliana
- Joaquina
- Rafa Pabón
- Bruses
- Hercules & Love Affair
- Gottmik
- Cazzu
- NSQK
- Mika
- Zara Larsson
- Lola Indigp
- Jonas Brothers
- Kenia Os
- Louis Tomlinson
- LP
- Lost Frequencies
- Orville Peck
- Rupaul
- Pedro Sampaio
- Santos Bravos
- Sech
- Along
- Emjay
- Christian Chávez
- Ivana
- Juan Duque
- Jotdog
- Paris Hilton DJ Set
El cartel es una mezcla de pop, electrónica, urbano y propuestas alternativas que consolidan al Tecate Emblema como uno de los festivales más relevantes de la capital pues ya es la cuarta edición y cada año sorprende con un lineup muy especial.
Fechas y venta de boletos
El Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa de boletos para tarjetahabientes Banamex será el 25 de febrero y posteriormente será la venta general. Hasta el momento no se han confirmado los precios de los boletos ni se han dado a conocer los horarios, pero se espera que próximamente se den a conocer todos los detalles así que mantente pendiente.
