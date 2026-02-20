SSPC confirma detención de 4 mil delincuentes y decomiso de 5 toneladas de droga en Guanajuato

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dio conocer hoy viernes 20 de febrero algunos avances en materia de seguridad destacando la detención de más de 4 mil personas y el aseguramiento de más de 5 toneladas de drogas.

Más de 4 mil detenidos y decomiso de 5 toneladas de drogas

De acuerdo con el informe del titular de la SSPC, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se han detenido a 4 mil 400 personas y se han asegurado 5 toneladas de drogas y más de 6 mil 400 armas de fuego.

Además, destacó que desde febrero de 2025 se ha reforzado la seguridad en Guanajuato y se ha logrado la detención de 4 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima entre ellos, se encuentra Moises “N” quien es líder de células delictivas y autor material de un ataque armado ocurrido el 25 de enero de 2026 en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca.

Detenciones relevantes en Guanajuato

También se detuvieron a 16 personas en el marco de la estrategia contra la extorsión entre los que destacan Christian Alejandro “N”, generador de violencia y responsable de distribución de droga, secuestros, homicidio y cobro de piso.

Gustavo “N”, alias “El Viejo” fue detenido por extorsión, homicidio, distribución de drogas y privación ilegal de la libertad.

Se emitieron órdenes de aprehensión contra Marco Antonio “N” y Pedro “N” , uno de ellos relacionado con una agresión en donde perdieron la vida dos oficiales de seguridad ocurrida el 1 de noviembre de 2024, se le relaciona con varios homicidios en la entidad y se le considera el principal distribuidor de droga en la Central de Abastos de León, Guanajuato.

