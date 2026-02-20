OFICIAL: Importante Dj cancela su presentación en EDC 2026 horas antes de que inicie el festival

Este viernes comienza el EDC 2026; sin embargo hay malas noticias pues uno de los artistas ya no se presentará en el festival, en adn Noticias te contamos todos los detalles.

EDC 2026 confirma cancelación de artista

Fue mediante sus redes sociales que el EDC México 2026 dio a conocer que debido a complicaciones imprevistas con la logística Diplo no podrá presentarse en el festival. Además, dio a conocer que Hugel tocará un set muy especial en su lugar.

Hugel es un productor francés reconocido por su sonido house con influencias latinas y es reconocido por su remixes y colaboraciones en la escena electrónica.

¿Quién es Diplo?

Thomas Wesley Pentz, mejor conocido como Diplo es uno de los productores más influyentes en la música electrónica y ha trabajado con artistas como Major Lazer y otras figuras del pop y hip-hop. Tiene un estilo que mezcla house, dancehall, tras y electrónica lo que le permite conectar con públicos muy diversos.

Cabe señalar que Diplo es un DJ y productor estadounidense y era uno de los artistas destacados en el festival y hasta el momento no ha emitido ningún comunicado respecto a las razones por las que no se presentará.

