OFICIAL: Importante Dj cancela su presentación en EDC 2026 horas antes de que inicie el festival
Este fin de semana se llevará a cabo la fiesta de electrónica más importante en CDMX; sin embargo el EDC confirmó la cancelación de uno de los artistas.
Este viernes comienza el EDC 2026; sin embargo hay malas noticias pues uno de los artistas ya no se presentará en el festival, en adn Noticias te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
EDC 2026 confirma cancelación de artista
Fue mediante sus redes sociales que el EDC México 2026 dio a conocer que debido a complicaciones imprevistas con la logística Diplo no podrá presentarse en el festival. Además, dio a conocer que Hugel tocará un set muy especial en su lugar.
Hugel es un productor francés reconocido por su sonido house con influencias latinas y es reconocido por su remixes y colaboraciones en la escena electrónica.
¿Quién es Diplo?
Thomas Wesley Pentz, mejor conocido como Diplo es uno de los productores más influyentes en la música electrónica y ha trabajado con artistas como Major Lazer y otras figuras del pop y hip-hop. Tiene un estilo que mezcla house, dancehall, tras y electrónica lo que le permite conectar con públicos muy diversos.
Cabe señalar que Diplo es un DJ y productor estadounidense y era uno de los artistas destacados en el festival y hasta el momento no ha emitido ningún comunicado respecto a las razones por las que no se presentará.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.