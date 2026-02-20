Captan a león jugando con su cuidador y se vuelve viral

Los leones son considerados animales salvajes y peligrosos pues nunca sabes cuándo van a mostrar su lado más salvaje; sin embargo, en redes sociales se hizo viral el video de un cuidador que juega con un enorme felino sin temor a que lo ataque.

El hecho ha generado un debate en redes sociales debido a que muchos aseguran que al tenerlo en cautiverio ya perdió su instinto salvaje; sin embargo, otros señalan que los animales son impredecibles y en cualquier momento podría atacar.

