Omar García Harfuch volvió a robarse los reflectores, luego de que hablará sobre la seguridad entre México y Estados Unidos, pero esta vez desde Buenos Aires, Argentina, donde participa en una de las principales reuniones internacionales contra el narcotráfico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana llegó a la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026) con los resultados de la estrategia de seguridad de México bajo el brazo.

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Ahí recibió un reconocimiento de Terrance Cole, director de la DEA, quien lo calificó como un “socio de confianza” y destacó su trabajo frente a las organizaciones criminales transnacionales.

Asimismo, García Harfucho planteó la noticia de que México está dispuesto a mantener la cooperación internacional contra el crimen organizado, eso sí, bajo la condición que el gobierno mexicano ha repetido en su relación con Estados Unidos: el respeto a la soberanía nacional.

🚨#Importante



🇺🇸🤝El director de la DEA, Terrance Cole, destacó la trayectoria de Omar García Harfuch (@OHarfuch), titular de la SSPC (@SSPCMexico), y lo calificó como “un socio de confianza y un gran amigo de EE.UU.” durante la Conferencia Internacional para el Control de… pic.twitter.com/AIgE0LhTgv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

¿Qué dijo Omar García Harfuch ante la DEA?

Durante su participación en la conferencia, Omar García Harfuch habló sobre los retos que representan las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras y defendió la importancia de mantener la coordinación entre países.

Pero la postura de México es clara, pues la cooperación debe construirse sobre principios como responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía.

Esto no significa cerrar la puerta a Estados Unidos, al contrario, México mantiene abiertos los canales de colaboración en materia de seguridad, pero busca que cualquier acción conjunta se realice sin subordinación.

¿Qué dijo el director de la DEA sobre Harfuch?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el encuentro fue el reconocimiento de Terrance Cole a Omar García Harfuch.

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) destacó la relación de trabajo con el funcionario mexicano y lo describió como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”.

Cole también resaltó que Harfuch comprende las amenazas que enfrentan México, Estados Unidos y otros países ante las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

¿Por qué Omar García Harfuch acudió a la conferencia de la DEA en Argentina?

Omar García Harfuch participa del 18 al 20 de agosto de 2026 en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se realiza en Buenos Aires.

El encuentro es organizado por la DEA y el Ministerio de Seguridad de Argentina y reúne a delegados de distintos países para abordar temas relacionados con el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales, el lavado de dinero y la cooperación internacional.

La reunión congrega entre 400 y 600 representantes de fuerzas de seguridad de decenas de países, de acuerdo con la información publicada sobre el encuentro.

En este escenario, Harfuch acudió para presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad de México y compartir la experiencia del país en materia de inteligencia, investigación y coordinación institucional.

¿Qué resultados presentó Harfuch sobre la seguridad en México?

Uno de los puntos centrales de la participación de Harfuch fue el balance de los resultados que el Gobierno Mexicano atribuye a su estrategia de seguridad.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

Durante ese mismo periodo se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

También se informó sobre la inhabilitación de 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina.

Harfuch explicó que la estrategia de seguridad se sostiene en cuatro ejes importantes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre las instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno.

¿Cuánto bajaron los homicidios en México?

Otro de los datos destacados fue la reducción del homicidio doloso.

Las autoridades reportaron que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a alrededor de 42.5 en julio de 2026, lo que representa una disminución cercana al 51%.

El promedio registrado en julio fue señalado como el más bajo para ese periodo desde 2015; en cuanto a los delitos de alto impacto, el promedio diario también registró una disminución de 33%, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades.

¿Qué sigue para la cooperación entre México y Estados Unidos?

El combate al crimen organizado transnacional seguirá requiriendo coordinación entre autoridades de diferentes países, especialmente cuando las redes criminales utilizan rutas, recursos y estructuras que cruzan fronteras.

La participación de Omar García Harfuch ante la DEA deja así dos mensajes que pueden convivir: México busca fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico y, al mismo tiempo, mantener como límite la defensa de su soberanía.

El reconocimiento de Terrance Cole a Harfuch como “socio de confianza” añade un elemento más a una relación de seguridad que seguirá siendo clave para ambos países.

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