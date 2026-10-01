“Se ahogará en su propia sangre”: Christa Pike padece un cáncer que complica la ejecución con inyección letal, advirtieron abogados

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal en el intento fallido de ejecución ocurrido este miércoles 30 de septiembre, en el estado de Tennessee. Aunque esta situación podría ser considerada imposible, la verdad es que los abogados de la condenada ya lo habían advertido.

La única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee en 200 años, padece un tipo de cáncer que dificulta la eficacia del sedante pentobarbital. Te contamos los detalles de este impactante caso.

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¿Qué pasó con Christa Pike?

Tras una breve suspensión de última hora, la Corte Suprema de EUA autorizó continuar con el procedimiento para ejecutar a Christa Pike.

El proceso se reanudo alrededor de las 19:30 horas, Christa Pike fue llevada nuevamente a la sala de ejecuciones de la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, ubicada en Nashville, Tennessee. Tras decir sus últimas palabras, se le aplicó a la reclusa una primera inyección letal. No obstante, Christa Pike seguía viva, por lo que se le aplicó una segunda dosis letal que tampoco funcionó.

De acuerdo con testigos, a las 20:50 horas cuando se les pidió que se retiraran de la sala, Christa Pike seguía respirando e incluso roncaba. De acuerdo con sus abogados, la mujer fue trasladada a un centro médico en el que intentan salvarle la vida. No obstante, el doctor Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien fue contratado por el equipo legal de Pike como experto médico, afirmó que si sobrevive, Christa podría sufrir una importante lesión cerebral.

¿Por qué no murió Christa Pike con la inyección letal?

Anteriormente, la defensa de Pike presentó un extenso documento ante el Tribunal Supremo de Tennessee en el que realizan varios cuestionamientos acerca de la eficacia de la inyección letal. En este documento explicaron que, en el caso específico de Pike, la mujer padece trombocitosis, una afección en la que el cuerpo produce una cantidad excesiva de plaquetas.

Además, Pike presenta otras condiciones que complicaban el protocolo de ejecución vigente en Tennessee: venas pequeñas, trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

Según Randy Spivey, uno de sus defensores, en el proceso de ejecución, les tomó casi una hora canalizarla. “Conté el uso de al menos siete agujas solo en su brazo izquierdo, y una parecía estar doblada cuando la sacaron del brazo tras un intento fallido”, dijo.

Tennessee girl STILL ALIVE AFTER TWO LETHAL INJECTIONS but in agony as execution turns to CHAOS



Christa Pike 'hasn't lost consciousness + still has heartbeat despite DEATH CHAMBER CURTAINS DOWN TWICE' pic.twitter.com/g96VvPjhjm — RT (@RT_com) October 1, 2026

¿Qué tipo de cáncer padece Christa Pike?

Christa Pike fue diagnosticada con trombocitosis esencial, que se clasifica dentro de las neoplasias mieloproliferativas, las cuales son consideradas formalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un tipo de cáncer de sangre crónico, caracterizado por la producción excesiva de plaquetas y provoca una coagulación anormal.

Por esta razón, los abogados explicaron que al intentar aplicar la inyección letal, se corría el riesgo de que el fármaco pentobarbital reaccionara formando coágulos masivos en los puntos de inyección, impidiendo que el sedante actuara correctamente y causando que sus pulmones se llenaran de una “espuma sanguinolenta”. “Se ahogará en su propia sangre”, señaló Spivey.

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Tras lo ocurrido, la reclusa fue atendida en un hospital, donde hasta el momento se encuentra en estado crítico.

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