La noche del miércoles 30 de septiembre, el jefe de la fiscalía de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por la policía local tras supuestas acusaciones de dirigir una red de corrupción.

Según informó el Gobierno del país sudamericano, Mariaca utilizaba su puesto para darles protección a los grupos dedicados a delitos graves como el tráfico de drogas.

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Capturan a Roger Mariaca por supuestos vínculos con el narcotráfico

El Ministerio de Gobierno de Bolivia fue el encargado de realizar el operativo policial para capturar a Roger Mariaca. El funcionario fue arrestado dentro de las oficinas públicas.

Roger Mariaca ocupaba el cargo más alto del Ministerio Público boliviano y según señalan las investigaciones, utilizaba ese poder para operar la red desde su posición de alto mando y recibir beneficios por parte de los grupos delictivos.

El funcionario Roger Mariaca investigado por tres delitos:

Cargos por crear una red de corrupción

Ayudar al tráfico de drogas

Ocultar dinero de procedencia ilícita

Estados Unidos realizó acusaciones contra Mariaca

El Gobierno estadounidense acusó a Mariaca de “recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

Además, señalaron que las acciones atribuidas al funcionario boliviano “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”.

Hace unos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la cancelación de 12 visas vigentes a funcionarios y exfuncionarios de Bolivia.

Y es que Bolivia es el país con más ciudadanos incluidos en la lista difundida por Estados Unidos, en la cual destaca Roger Mariaca.

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