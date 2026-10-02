Estamos a pocos días de conocer los nombres y las organizaciones que serán reconocidas en distintas categorías de los Premios Nobel 2026.

Además de conocer la fecha en la que se anunciará a cada ganador, el calendario contempla una fecha posterior para la entrega oficial de las medallas, diplomas y el premio económico. Aquí en adn Noticias te decimos cuándo se entregan los Premios Nobel 2026.

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¿Cuándo anuncian a los ganadores de los Premios Nobel 2026?

Se tiene contemplado un calendario para anunciar a los premiados de este año. Los Premios Nobel 2026 se entregarán en las siguientes fechas:

5 de octubre : Fisiología o Medicina

: Fisiología o Medicina 6 de octubre : Física

: Física 7 de octubre : Química

: Química 8 de octubre : Literatura

: Literatura 9 de octubre : Premio Nobel de la Paz

: Premio Nobel de la Paz 12 de octubre: Ciencias Económicas

Los anuncios se realizarán desde las instituciones encargadas de cada categoría y podrán seguirse a través de los canales digitales oficiales de los Premios Nobel.

¿Cuándo es la ceremonia de los Premios Nobel 2026?

Aunque los nombres de los galardonados se conocerán en octubre, la ceremonia de entrega será hasta el 10 de diciembre de 2026, fecha que coincide con el aniversario luctuoso de Alfred Nobel.

Los reconocimientos de Fisiología o Medicina, Física, Química, Literatura y Ciencias Económicas se entregan en Estocolmo, Suecia, mientras que el Premio Nobel de la Paz tiene una ceremonia en Oslo, Noruega.

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