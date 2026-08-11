Detienen a Sergio “N”, “El Búho”, en Veracruz; presunto coordinador del secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Durante la conferencia mañanera de este martes 11 de agosto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Sergio N", alías El Búho, presunto coordinador del secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

Con esta detención en Minatitlán, Veracruz, el pasado 24 de julio, ya suman nueve arrestos en el caso, entre éstas se encuentran algunos elementos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste.

“Con esta acción, suman nueve personas detenidas relacionadas con este lamentable caso. Es una investigación encabezada por la Fiscalía de Veracruz (...) Expresamos nuestra solidaridad a la familia y personas cercanas a Roxana”, expresó el funcionario.

🚨#AlertaADN#OGH | 🔴 Detienen en Minatitlán, Veracruz, a un sujeto identificado como "El Búho", señalado de coordinar a un grupo delictivo ligado al asesinato de la periodista Roxana Guzmán https://t.co/1SXi8cRSbj pic.twitter.com/tlLBVjUJ3s — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

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Aseguran armas tras la detención en Veracruz

Al detenido se le fueron decomisados armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo de comunicación, luego del operativo de la Secretaría de Marina (Semar) donde participaron elementos de Defensa, Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

La investigación del caso sigue siendo por el delito de homicidio doloso calificado y es encabezada por las autoridades locales; sin embargo, han tenido apoyo de las autoridades federales.

Lista de detenidos por el caso de Roxana Guzmán en Veracruz

Hasta el momento, con base en la información oficial de las autoridades, estos son los arrestos tras el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán:

Javier Iván “N” , Delta

, Luis Arturo “N” , Delta 11 o El Pelón

, o José del Carmen “N” , Delta 7

, Karen Monserrat “N” , La Hiena

, Julio César “N”

Luis Enrique “N”

Juan Carlos “N”

Ismael “N”

Dejan sin fuero a alcalde de Ixhuatlán del Sureste tras asesinato de Roxana Guzmán

Paralelamente, el pasado miércoles 5 de agosto se dio a conocer que el Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, quien es investigado por la Fiscalía local como presunto autor intelectual del caso.

De acuerdo a las autoridades veracruzanas, González Martínez fue quien dio la orden al Grupo Sombra de llevar a cabo el secuestro y posterior asesinato de la comunicadora, luego de que esta contara con una supuesta imagen del funcionario con un arma; sin embargo, las investigaciones continúan.

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