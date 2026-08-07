Niño de 13 años de edad provoca la muerte un hombre de 58 años y deja 6 lesionados

Un adolescente de apenas 13 años conducía un automóvil con reporte de robo cuando protagonizó un fuerte accidente que terminó con la muerte de un hombre de 58 años en Maryland, Estados Unidos.

Pero el menor no viajaba solo, pues, dentro del Kia iban otros seis menores de entre 12 y 15 años, ninguno con edad legal para conducir y tras el choque, todos resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales de la zona.

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El caso ha llamado la atención no sólo por la edad de quien estaba detrás del volante, sino también porque el automóvil había sido robado y la víctima mortal se encontraba camino a su trabajo.

Police said a 13-year-old boy was behind the wheel of a stolen car filled with six other children that was involved in a deadly two-vehicle crash in Maryland.



Read more: https://t.co/qtXA0bjfvb pic.twitter.com/fUCHJIs5Sl — ABC News (@ABC) August 6, 2026

Niño de 13 años conducía auto robado y choca en Maryland

El accidente ocurrió alrededor de las 5:25 de la mañana del martes 4 de agosto, en la intersección de Clopper Road y Great Seneca Highway, en Germantown, Maryland.

De acuerdo con la Policía del Condado de Montgomery, los menores viajaban en un Kia Optima blanco modelo 2015, que había sido robado en Germantown.

El vehículo era conducido por el adolescente de 13 años y llevaba a otros seis pasajeros de entre 12 y 15 años de edad.

Al llegar a la intersección, el Kia se impactó contra un Toyota Matrix azul modelo 2007, conducido por William Vance Payne II.

La fuerza del golpe fue tal que el Kia terminó volcado, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron ambos vehículos severamente dañados.

Father of five dead after stolen car - driven by boy, 13, and packed with minors - crashes into him on way to work https://t.co/IusPT4qBLX pic.twitter.com/2enOdksxck — New York Post (@nypost) August 6, 2026

¿Quién era el hombre que murió en el choque?

El conductor del Toyota fue identificado como William Vance Payne II, de 58 años, quien sufrió lesiones mortales y fue declarado sin vida en el lugar.

Payne se dirigía a su trabajo en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), donde se desempeñaba como ingeniero mecánico; de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, llevaba 29 años trabajando en la institución y estaba próximo a jubilarse.

El NIST señala en su perfil institucional que Payne era especialista en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como en eficiencia energética.

¿Qué pasó con el niño de 13 años y los otros menores?

El adolescente que conducía el Kia fue llevado a un hospital en condición crítica, pero estable; los otros seis pasajeros también fueron trasladados a distintos centros de trauma para recibir atención médica.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la presentación de cargos contra alguno de los menores.

La Unidad de Reconstrucción de Colisiones del Departamento de Policía del Condado de Montgomery mantiene abierta la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias previas al impacto.

Una vez terminada la investigación, el caso será revisado por la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Montgomery para determinar las acciones correspondientes.

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