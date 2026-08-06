Gaza: UNICEF revela la cifra de niños muertos tras alto al fuego

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor en octubre de 2025 y, aun así, la infancia de la Franja sigue pagando el precio más alto de esta guerra con la muerte de 300 niñas y niños.

Así lo confirmó Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF quien aseveró que la violencia sigue golpeando todos los días a los más pequeños del enclave palestino.

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Pero esa cifra es apenas la punta del iceberg, pues, desde que arrancaron los ataques en octubre de 2023, UNICEF ha documentado la muerte o mutilación de 64 mil niñas y niños en toda la Franja de Gaza, entre ellos, al menos mil eran bebés que ni siquiera alcanzaron a caminar.

En total, las autoridades de Gaza reportan 73,381 personas muertas y 174,231 heridas como consecuencia de la campaña militar israelí, cifra que se actualizó apenas esta semana.

300 niños han muerto por ataques entre Israel y Hamás La infancia sigue siendo la principal víctima del conflicto en Gaza y alertó sobre el aumento de menores fallecidos. (Mahmoud Issa/REUTERS)

¿Hay esperanza con el plan de paz?

Pese al panorama, Beigbeder no descartó el optimismo, pues celebró los anuncios recientes para avanzar a la siguiente fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos, aunque insistió en que los acuerdos deben traducirse en acciones concretas, no solo declaraciones.

Primer contrato de construcción: una base militar

Mientras se negocia esa siguiente fase, en el terreno ya hay movimiento, la Junta de Paz para Gaza, el organismo creado por Donald Trump en enero de 2026 para supervisar la reconstrucción emitió su primer contrato de construcción.

No se trata de viviendas ni hospitales, sino de un puesto militar rudimentario para 150 soldados marroquíes.

El contrato, aún sin formalizar, fue adjudicado a Arkel International, empresa de Luisiana con experiencia previa trabajando para el gobierno de Estados Unidos en países como Irak.

La base, de apenas 100 por 120 metros, estaría ubicada a una milla de la frontera con Israel, dentro del área que el ejército israelí controla directamente, y contaría con una ruta de extracción rápida en caso de ataque.

Según informes, este puesto sería solo la primera fase de un proyecto mucho más ambicioso: una base para 5 mil elementos de la fuerza internacional de estabilización.

¿Qué es la Nueva Gaza?

Este pequeño contrato militar contrasta con el “plan maestro” que Jared Kushner presentó en enero: una ciudad costera con torres de uso mixto bautizada “Nueva Gaza”; diez meses después, no hay señales de ese proyecto, al contrario: el mes pasado la propia Junta admitió que el plan original se redujo drásticamente.

Hoy, el 80% de los edificios de Gaza sigue dañados o destruidos, y la mayoría de los dos millones de habitantes del territorio continúa viviendo en campamentos improvisados.

Muerte infantil en Gaza El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor en octubre de 2025 y aun así los niños siguen muriendo. (Dawoud Abu Alkas/via REUTERS)

¿Cuántas personas han muerto en total en el conflicto Israel-Hamás?

Desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023, más de 73 mil personas han perdido la vida, la gran mayoría palestinos en la Franja de Gaza, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza y autoridades israelíes.

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