Chiles jalapeños desatan brote de salmonella en 27 estados de EUA

Este jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) activaron una alerta por un brote activo de salmonella en jalapeños procedentes de Sinaloa, México.

En total, se han reportado 345 personas enfermas y 36 hospitalizadas en 27 estados de los Estados Unidos; aunque en el reporte advirtieron que el número de afectados podría ser mayor, ya que algunos no son diagnosticados al recuperarse sin acudir al doctor.

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Estados con mayoría de casos por salmonella en jalapeños

El organismo en su página web compartió: “Los CDC y las autoridades de salud pública de varios estados están investigando un brote multiestatal de infecciones por salmonella relacionado con los chiles jalapeños”.

“Se recomienda a los negocios que revisen su inventario para detectar chiles jalapeños retirados del mercado y que no los vendan ni los sirvan”, complementa el comunicado.

Minnesota y Colorado son los estados de Estados Unidos que concentran la mayoría de los casos con más de 200 y son considerados los principales focos del brote.

Sinaloa: punto de origen de los jalapeños contaminados

Según las investigaciones realizadas, el brote de salmonella está vinculado a chiles jalapeños exportados desde Sinaloa, México, los cuales fueron distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

Los CDC informaron que gran parte del producto exportado llegó a cadenas de restaurantes como Chipotle Mexican Grill y QDOBA. Por ello, ambas empresas retiraron los jalapeños de sus locales y las autoridades estiman que no hay riesgo para los clientes.

Supervisan supermercados por brote de salmonella

Ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) mantiene las investigaciones para corroborar si los jalapeños relacionados con el brote de salmonella llegaron a los supermercados.

“La FDA está trabajando para determinar si los jalapeños llegaron a los supermercados. Si los jalapeños afectados también estuvieron disponibles en las tiendas, la FDA podría anunciar retiros adicionales en su página web”, anunció el organismo.

The @US_FDA and @CDCgov, with state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Javiana infections linked to jalapeño peppers from Sinaloa, Mexico. pic.twitter.com/Z2X4DwSQNE — U.S. FDA Human Foods Program (@FDAfood) August 6, 2026

Síntomas y afecciones de la salmonella

Si te preguntas, ¿cuáles son los síntomas de la salmonella? Este grupo de bacterias causa:

Fiebre alta

Diarrea

Calambres estomacales

Dolor abdominal

Estos síntomas perduran entre seis horas y seis días después de haber consumido alimentos contaminados.

Según informan los CDC, la mayoría de las personas se recuperan entre 4 y 7 días; sin embargo, los menores de 5 años, adultos de 65 años o más y personas con sistema inmune débil pueden desarrollar complicaciones graves.

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