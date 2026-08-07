Tiroteo en Tailandia: Estudiante abre fuego contra maestros y alumnos; antes mató a sus abuelos

Un estudiante protagonizó un tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en Bangkok, Tailandia, que dejó varias personas muertas y muchas más heridas, pero antes asesinó a sus abuelos, dijo la Policía, según Reuters.

Se trata de la peor matanza masiva en la nación del sudeste asiático en los últimos cuatro años en Tailandia y los hechos ya fueron catalogados como “terribles”, por parte del primer ministro Anutin Charnvirakul, quien aseguró que es muy triste que cosas así sucedan en el país.

Students took cover as a Thai teenager fatally shot at least five people and himself at a school outside Bangkok after killing his grandparents, in the country's worst mass killing since 2022 https://t.co/sypXBwvSGt pic.twitter.com/698W0JkG73 — Reuters (@Reuters) August 7, 2026

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¿Qué se sabe del tiroteo en Tailandia?

Al menos siete personas murieron y 23 más resultaron heridas, luego de que un estudiante de 14 años de edad abriera fuego en su escuela con el arma que pertenecía a su abuelo.

En un primer momento los estudiantes pensaron que se trataba de petardos o una persona golpeando un objeto, pero pronto entraron en modo alarma al escuchar gritos. “Al principio no pensé que fuera un arma...Se oyeron muchos disparos, bang, bang, bang, luego se hizo el silencio y después volvió a empezar”, dijo un estudiante a la agencia.

Hasta el momento la autoridades han confirmado que entre las víctimas mortales están tres estudiantes, tres profesores y el perpetrador de los hechos. Mientras que los lesionados, muchos de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales de manera urgente.

¿Qué se sabe del atacante en Tailandia?

El autor del tiroteo cursaba el noveno grado y después del ataque se quitó la vida. Antes de protagonizar el tiroteo mató a sus abuelos para conseguir el arma.

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