El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá este viernes en Cali el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia poco usual que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá.

“Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”, expresó De la Espriella en X, donde destacó que su proyecto de Gobierno “se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia”.

Cali, capital de Valle del Cauca, fue la opción escogida por el presidente electo después de que su idea de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, fuera descartada. La posesión en la instalación militar tenía como objetivo homenajear a “los verdaderos héroes de la patria” en una zona marcada por el conflicto armado.

Esa opción se descartó por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

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Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad.



La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia.



El… pic.twitter.com/ZNpcZVzUqh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 5, 2026

De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la “desobediencia civil” contra el gobierno del abogado ultraderechista.

¿Cómo será la toma de posesión de Abelardo de la Espriella?

Al nuevo mandatario colombiano le impondrá la banda presidencial el presidente del Congreso, el senador uribista Honorio Henríquez, en una sesión del Legislativo que se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

“Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”, escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, De la Espriella destacó que el impacto económico de llevar la ceremonia de investidura a Cali será de 10 mil millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) “gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios”.

¿A qué hora inicia la toma de posesión?

La organización del evento ha informado que la ceremonia comenzará alrededor de las tres de la tarde (hora de Colombia), aunque las actividades oficiales y el despliegue de seguridad iniciarán desde las primeras horas del día.

Tras la ceremonia oficial, el presidente electo se trasladará a un batallón militar donde recibirá honores, posesionará a sus ministros, presentará la nueva cúpula militar y firmará un primer decreto presidencial sobre reforzamiento de seguridad y pie de fuerza para zonas consideradas rojas en el país.

La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales de la Presidencia de la República y del Congreso.

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